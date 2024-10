Cagliari, un exploit di cuore e testa Dai cambi la svolta della partita 

Inviato

Parma . Una difesa dinamica, slegata dai numeri. Un rifinitore-faro baciato dalla grazia, una linea di mezzo con muscoli e sangue freddo. E la qualità dei cambi. Il successo del Cagliari, inatteso, emozionante, pesantissimo in classifica, riporta a galla un gruppo che sembrava essersi piantato sul fondo. Novanta minuti sono pochissimi per capire cosa possa essere cambiato, le famose “dieci partite” che Nicola aveva fissato per un primo bilancio sono ancora lontane, ma il segnale che arriva da Parma è forte: i problemi ci sono, e sono anche evidenti, ma senza questi (bellissimi) tre punti saremmo qui a discutere del presente, non certo del futuro.

Il Parma attacca, lo fa bene e con un gran numero di soluzioni. Però del primo tempo Pecchia non ha capito nulla: il Cagliari gli ha impedito di spingere sulle corsie esterne irrobustite da Zappa e Zortea da una parte e Obert e Luvumbo, con i pericoli che arrivavano dall’imprevedibilità di Viola. Aver portato un gran numero di rossoblù in area, come in occasione del gol annullato a Mina e poi in quello di Zortea, è un altro passo avanti in questo percorso di rinascita.

I rischi

Appena Pecchia si è reso conto di come poteva creare difficoltà al “nuovo” Cagliari, ovvero schierando le frecce Coulibaly a sinistra e Almqvist a destra, i rossoblù hanno passato un tremendo quarto d’ora. Nello stesso passaggio del match, Viola è andato in riserva e Obert continuava a perdersi Almqvist, oltre che prendersi un giallo. Augello e Gaetano hanno dato ossigeno e idee, Marin ha regalato un gol pazzesco nel momento di massima difficoltà. Il rigore – indiscutibile – è da imputare all’imprudenza di Palomino, l’imprecisione dei gialloblù (Man e Sohm su tutti) ha dato una mano a Nicola. Il resto lo hanno fatto Gaetano e Piccoli, inventando una giocata da Champions.

Il futuro

Questa è la cronaca della prima vittoria del Cagliari in questo campionato. Nicola ha diversi passaggi su cui riflettere, uno – il ruolo di Luvumbo – lo ha chiarito nella pacata conferenza stampa del dopo gara: «Non è un attaccante, è un esterno». Dopo lunghe riflessioni in ritiro e magari qualche faccia a faccia con i senatori, Nicola ha portato al “Tardini” una formazione inedita, uno schieramento nuovo e ci ha cucito sopra una mentalità vincente, attaccare anche rischiando qualcosa, proporsi, tirare: a proposito, nei tiri totali, come sottolinea nella pagina successiva il nostro Casini, il Cagliari è terzo in classifica. Nicola ha poi parlato di organico corto, non dovrebbe essere un segnale per la società – nel senso di acquisti – ma piuttosto un evidenziare le assenze (Pavoletti, Lapadula, Wieteska e Jankto) e un centrocampista, Prati, forse non ancora al massimo.

A Torino con la Juventus ci andrà un Cagliari diverso, magari con meno pressione, ma questa voglia pazza di andare a fare risultato dovunque.

