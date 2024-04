Cagliari, un Campo larghissimo: Zedda ci crede, gli alleati meno 

Obiettivo primo turno. Massimo Zedda, da due giorni il candidato sindaco del Campo largo a Cagliari, sta partendo da qui per convincere gli alleati ad allargare la coalizione. Zedda non vorrebbe avere paletti, ma sul punto manca ancora l’unità di intenti. L’ipotesi più probabile è che si arrivi a una soluzione di compromesso tra la posizione di Zedda e la resistenza di M5S, Uniti per Todde e Psi-Sardi in Europa, aperti solo agli ingressi dei civici.

La conferenza stampa

Zedda ha convocato penne e taccuini per oggi, nel quartier generale del Pd in via Emilia. Il Campo largo sarà al completo, a cominciare dalla governatrice Alessandra Todde. La scelta è molto più che simbolica: nella Sardegna diventata da febbraio il laboratorio politico nazionale contro l’avanzata delle destre, i due leader sono le punte di diamante della riconquista targata centrosinistra-Cinque Stelle. Zedda vuole vincere, per questo ripete agli alleati: «Allargare il Campo largo serve a far crescere sia la coalizione che la città».

L’accordo atteso

La formula politica che verrà scelta per chiudere le liste (da presentare tra il 10 e l’11 maggio) potrebbe essere chiarita già oggi in conferenza stampa. Zedda ha trascorso la giornata di ieri a cucire il canovaccio della convergenza. Il Pd, col segretario cittadino Guido Portoghese, sta ugualmente lavorando alla mediazione: «Il tavolo di lunedì si è chiuso con l’accordo sull’allargamento alle civiche e con la certezza che non ci saranno altri simboli politici, oltre i dieci del Campo largo» “tradizionale”. Ovvero, Progressisti, Avs, Fortza Paris, Sinistra Futura, Orizzonte Comune e Demos, che si aggiungono a Pd, M5s, Uniti per Todde e Psi-Sardi in Europa. Il passo da fare è capire adesso chi può entrare nelle civiche. E chi invece deve rimanere fuori.

Gli alleati

Michele Ciusa, consigliere regionale dei Cinque Stelle, ha chiara la rotta. «I veti non c’entrano, è solo una questione di coerenza. È giusto che alle Comunali si segua lo stesso schema delle Regionali». Ciusa non vuole «finte civiche» con dentro politici privati della bandiera per l’occasione. Thomas Castangia, co-portavoce di Avs, traccia il possibile confine dell’intesa interna: «Posto che ci sia accordo pieno sull’assenza di ulteriori simboli, nelle civiche non bisogna inserire dirigenti» dei partiti non graditi o «ex candidati di quelle stesse forze politiche».

I limiti

Il ragionamento ruota intorno ad Azione, Italia Viva e +Europa, che il 25 febbraio hanno corso con Soru, ma da qualche settimana chiedono di entrare nel Campo largo. Di certo il problema non si pone per Enrico Ciotti che ha fatto un passo indietro da candidato a sindaco e sta riflettendo sull’eventualità di guidare una delle civiche a sostegno della coalizione.

I Progressisti

Lunedì, con l’investitura di Zedda, il partito del candidato sindaco ha portato a casa il risultato dopo mesi di pressing, un certosino lavoro di diplomazia politica a cui ha contribuito il padre nobile dei Progressisti. «Massimo e Cagliari sono indissolubili», dice Luciano Uras. La posizione non è isolata: «Abbiamo fatto la scelta migliore», è la certezza di Castangia.

RIPRODUZIONE RISERVATA