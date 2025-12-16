Cagliari, un brindisi al Natale. E testa alla salvezza 

Un brindisi al Natale. E testa alla salvezza. C’erano quasi tutti, i giocatori del Cagliari, ieri a Palazzo Tirso per il tradizionale scambio di auguri. Con loro, chiaramente, l’allenatore Fabio Pisacane con lo staff al gran completo, il presidente Tommaso Giulini con il direttore sportivo Guido Angelozzi, gli amministratori delegati Stefano Melis e Carlo Catte e i vari dirigenti, e ancora tutti i dipendenti della società (un centinaio e passa) per trascorrere un pomeriggio conviviale e di condivisione come raramente capita complice la rete fitta di impegni sportivi.

Subito dopo la ripresa degli allenamenti al Crai Sport Center di Assemini, i giocatori si sono così trasferiti nell’hotel nel cuore di Cagliari che si affaccia su via Roma, dove hanno pranzato e dove si sono poi trattenuti per qualche ora. È stata anche l’occasione per staccare un po’ la spina e fare gruppo allo stesso tempo. A tenere banco, come sempre, è stato il capitano Leonardo Pavoletti, insieme al suo vice Alessandro Deiola. E come era capitato il giorno prima al Teatro Lirico in occasione del brindisi natalizio con tutti i rappresentanti del settore giovanile, è stato il presidente Giulini, nel corso del pranzo a buffet, a fare un sorta di discorso alla squadra e ai dipendenti estendendo poi gli auguri alle rispettive famiglie.

Non c’era naturalmente Mattia Felici, reduce da un intervento chirurgico per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale del ginocchio sinistro e rimasto a Roma per la prima fase della riabilitazione. Assenti giustificati anche Zito Luvumbo e Joseph Liteta, che hanno lasciato l’Italia subito dopo la partita con l’Atalanta per raggiungere, rispettivamente, l’Angola e lo Zambia in vista della Coppa d’Africa in programma dal 21 dicembre al 18 gennaio in Marocco.

