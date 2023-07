Cagliari, un altro passo avanti  

Cagliari 4

Roma Primavera 1

Cagliari (4-3-1-2) : Scuffet (20’ st Aresti), Di Pardo (14’ st Zappa), Goldaniga (14’ st Dossena), Altare (14’ st Obert), Travaglini (14’ st Augello), Lella, Viola (14’ st Makoumbou), Rog (14’ st Deiola), Kourfalidis (14’ st Azzi), Pereiro (14’ st Oristanio), Luvumbo (14’ st Pavoletti). Allenatore Ranieri.

Roma (4-3-3) : Razumejevs (1’ st Marin), Mannini (1’ st Louakima), Keramitsis (14’ st Cichella), Chesti (14’ st Golic), Falasca (1’ st Ienco), D’Alessio (14’ st Boldrini), Vetkal, Graziani (1’ st Ivkovic), Costa Cesco (1’ st Bolzan), Misitano (1’ st Mlkar), Cherubini (14’ st Marazzotti). Allenatore Guidi.

Arbitro : Manganiello di Pinerolo.

Reti : nel pt al 3’ Pereiro, al 32’ Lella, nel st al 25’ Oristanio, al 35’ Azzi, al 37’ Vetkal.

Inviato

Saint-Vincent . Step by step. Il Cagliari batte la Primavera della Roma per 4-1, fa un altro piccolo passo in avanti e Ranieri si tiene stretto il meglio del secondo test stagionale, il primo in montagna: dai gol di Pereiro, ancora lui, Lella, Oristanio e Azzi all’inserimento degli ultimi arrivati che sembrano far parte di questo gruppo da sempre, soprattutto Augello. Al di là dell’approccio (oltre alla quota, inizia a salire anche l’adrenalina) e del ritmo (convincente a tratti, al netto dei carichi di lavoro), inizia a intravvedersi l’impronta tattica che l’allenatore di Testaccio intende dare alla squadra, per quanto il sistema di gioco (prima il 4-3-1-2, poi il 4-3-3) sia in continua evoluzione e parziale quindi, considerato poi che ieri allo stadio “Perucca” di Saint-Vincent mancavano, tra gli altri, Lapadula, Nandez, Mancosu e Jankto (stanno facendo un lavoro personalizzato) e pure Radunovic e Sulemana (affaticati), oltre all’uzbeko Shomurodov, in ritiro in Val d’Aosta da martedì sera ma ancora in attesa del via libera ufficiale.

Primo tempo

A sorpresa, il Cagliari (in campo con la seconda maglia, bianca, che richiama l’avventura in Coppa Uefa di trent’anni fa) ha rotto il ghiaccio con le seconde linee per poi schierare l’artiglieria pesante nella ripresa con la formazione tipo, provata e riprovata da Ranieri in questi primi giorni di ritiro. Al via pertanto Scuffet in porta, Di Pardo, Goldaniga, Altare e Travaglini in difesa, Rog (con la fascia da capitano), Viola e Lella a centrocampo, Kourfalidis trequartista (come a Olbia) alle spalle di Luvumbo e Pereiro. È proprio quest’ultimo a sbloccare il risultato già al 3’ dopo una doppia finta nell’area piccola, l’unico acuto di una prova speculare e anonima. Decisamente più vivace quella di Luvumbo che sfiora il gol con un diagonale ravvicinato (respinto dal portiere) e un tiro dalla distanza (di poco a lato) per poi ispirare il raddoppio di Lella, al 32’. Il tocco vincente dell’ex Olbia dopo il palo colpito dall’angolano (il portiere ci arriva ma non trattiene). Nel finale di tempo, gloria anche per Scuffet che devia in angolo una fiondata di Costa Cesco.

Ripresa

Brividi in avvio di ripresa per Rog che lascia il campo con le mani in faccia e una smorfia di dolore mentre si tocca il flessore della coscia sinistra. Per lui contusione alle regione posteriore del ginocchio sinistro. Al 14’ dentro - contemporaneamente - Zappa, Dossena, Obert, Augello, Deiola, Makoumbou, Oristanio, Pavoletti e Azzi. Pochi minuti dopo spazio anche per Aresti, tra i pali.

I cinquecento spettatori dello stadio “Perucca” si scaldano al 25’ sulla cavalcata di Oristanio che, a tu per tu col portiere, ha pure la freddezza e la delicatezza nel batterlo. Al 35’ il poker rossoblù sul colpo di testa vincente di Azzi dopo il tocco di Lella. Due minuti dopo la rete della bandiera giallorossa con Vetkal con un destro secco.

Prossimo step sabato, sempre a Saint-Vincent, contro la Juventus Under 23.

