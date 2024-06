Tragedia nella notte a Cagliari. Al culmine di un litigio, un uomo di 77 anni ha ucciso la moglie, 59enne. È successo intorno alle 23.30 in una palazzina di via Podgora, a San Michele. Stando a una prima ricostruzione, l’uomo - che è in stato di fermo - avrebbe usato un coltello. La Polizia sta ricostruendo l’accaduto.

l a pagina 23