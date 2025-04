cagliari u19, un ko che sa di vittoria 

Un secondo posto che sa comunque di vittoria quello del Cagliari Under 19 che, nella finale di Coppa Italia a Mola di Bari, ha dovuto cedere davanti alle coetanee della Lazio. Una gara combattutissima, terminata 5-3, che ha visto in gol Orrù (doppietta) e Tronci e che è entrata ugualmente nella storia del Club.

Ultimo atto

Raggiungere la finale di Coppa alla prima partecipazione è sicuramente un traguardo che andrà ricordato e che dà fiducia e spirito per il prosieguo della stagione. Ora l’obiettivo infatti è la conquista dei playoff e della seconda finale dell’anno calcistico.

«Sapevamo che sarebbe stata una partita al limite del proibitivo, ma ci abbiamo creduto finché le forze hanno retto», il commento del tecnico cagliaritano Moreno Giorgi al termine dell’incontro, «nel primo tempo ce la siamo giocata alla pari e siamo riuscite a trovare il vantaggio. Nella ripresa siamo calate un po’, c’era tanta stanchezza. Non posso comunque che fare i complimenti alle mie ragazze. Prendiamo questa sconfitta per imparare per il futuro e migliorare».

A prescindere dal risultato, che lascia comunque un po’ di amaro in bocca, non manca l’orgoglio per quanto ottenuto. Ciò che si è visto in Puglia è un’ottima base da cui ripartire. Grinta e cuore sono gli ingredienti giusti per continuare a crescere. E la stagione per il Cagliari non è ancora finita.

