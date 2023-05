Cagliari, tutto in novanta minuti 

L’importanza del quarto posto, occupato sempre dal Südtirol ma distante un solo punto dall’altro ieri. Consente, intanto, di evitare i preliminari e le insidie di una gara secca (con la classifica attuale, il Cagliari la giocherebbe alla Domus con il Venezia venerdì 26 maggio). Chi chiuderà la “regular season” alle spalle del Bari (terzo e irraggiungibile, ormai), entrerà in scena (come i pugliesi) direttamente nelle semifinali e avrà, solo in questo caso, il vantaggio del ritorno in casa e il pass automatico in caso di parità tra un match e l’altro (non sono previsti tempi supplementari, tanto meno calci di rigore).

L’ultima curva

Il Cagliari ci crede, ci punta. L’ultima giornata di campionato (in programma per tutti venerdì sera) può sparigliare le carte sul più bello. La squadra di Ranieri non è padrona del proprio destino, il calendario sembra, tuttavia, favorirla in questa affascinante corsa a tre con il Südtirol appunto, ma anche con il Parma che ha gli stessi punti dei rossoblù in questo momento ma il vantaggio negli scontri diretti (1-1 nell’Isola, 2-1 al Tardini). La combinazione che li porterebbe a ridosso del podio al fotofinish è diabolica ma tutt’altro che improbabile. Devono chiaramente vincere a Cosenza e sperare che le altre due non vadano oltre il pareggio. La squadra di Bisoli sarà impegnata col Modena (che non ha più nulla da chiedere ormai dopo la sconfitta di Benevento ma vorrà chiudere in bellezza davanti ai propri tifosi), quella di Pecchia in casa col Venezia di Ceppitelli e Carboni (in piena corsa playoff e lanciatissimo). Al Cagliari potrebbe bastare anche il pareggio se Südtirol e Parma dovessero perdere entrambi.

Fattore Ranieri

Il quarto posto sarebbe indubbiamente il giusto coronamento di una scalata incredibile dopo un girone d’andata al limite dell’imbarazzo e consentirebbe al Cagliari di giocarsi buona parte dei playoff con il coltello dalla parte del manico. Anche se non dovesse raggiungerlo, tuttavia, resterebbe insieme al Bari la grande favorita considerati l’organico, lo stato di salute e l’entusiasmo (contagioso) che lo sta trascinando da mesi, partita dopo partita, anche nei momenti più complicati. Col fattore Ranieri sempre più lampante.