Cagliari, tutti pazzi per Paul Mendy 

«Niente male quel Mendy, eh». Se n’è parlato, e tanto pure, sul volo di rientro per Torino, domenica. L’attaccante del Cagliari è rimasto indigesto ai giocatori e allo staff tecnico della Juventus, non solo per l’assist che ha permesso ai rossoblù di sbloccare e indirizzare la serata dopo soli venti minuti. L’hanno ammirato ma subìto per tutta la partita, in entrambe le fasi. La partita della consacrazione per lui, probabilmente, in una realtà nuova, la Serie A, considerato che la scorsa stagione aveva giocato dall’inizio solo tre volte nelle ultime cinque tre giornate. Uomo d’area, abile negli spazi e grande lottatore allo stesso tempo. La spalla ideale per Maldini, ma anche una sorta di equilibratore che lega la squadra e la fa respirare nei momenti di maggiore pressione. Il classico attaccante moderno, insomma, a 360 gradi. Esattamente quello di cui ha bisogno là davanti Pisacane, che prima di tutti ci ha creduto e, soprattutto, puntato.

Lo step decisivo

Così giovane, subito protagonista. Dietro quei 19 anni c’è un futuro da coltivare ma anche un presente già importante e concreto. Promuoverlo titolare in estate è sembrato quasi un azzardo, è stata proprio quella, invece, la mossa che gli ha permesso di fare lo step decisivo mentale, e di conseguenza tecnico-tattico. E insieme a Paul Mendy, è cresciuta tutta la squadra. I compagni stravedono per lui. Se li è portati dietro prima con lo spirito di sacrificio, poi col talento. Bomber da combattimento, lotta su ogni pallone come se fosse quello decisivo, qualunque sia la posizione del campo. E nel ribaltamento di fronte, è già in area a ricavarsi lo spazio per colpire, direttamente o indirettamente. Come è successo contro la Juventus. Straordinaria, infatti, la giocata sul gol di Maldini. Bravo intanto a contribuire allo sviluppo dell’azione dopo il recupero di Obert, bravissimo poi a definirla proteggendo il pallone dagli avventori bianconeri per poi accarezzarlo e accompagnarlo dolcemente e chirurgicamente verso il fantasista milanese. Il primo assist in campionato dopo il primo gol all’Atalanta, pesantissimo. Un minuto dopo era già nella metà campo rossoblù a fare le sportellate con i colleghi attaccanti della Juve. La differenza sta proprio qui.

Un segno del destino

E pensare che un anno fa di questi tempi cominciava la sua prima stagione da titolare con la Primavera (sarebbe ancora in età per giocarci, peraltro). Due anni fa, invece, provava a ritagliarsi minuti e consensi nella seconda serie senegalese. La sua storia è cambiata lo scorso 27 aprile, nel match con l’Atalanta, quando Pisacane ha deciso, a sorpresa, di schierarlo dall’inizio e lui ha risposto con una doppietta in otto minuti. Un segno del destino che lui ha cavalcato giorno per giorno, allenamento dopo allenamento. Con una forza di volontà pazzesca e un’umiltà contagiosa. Sta facendo passi da gigante anche dal punto di vista caratteriale. Non è un caso se è stato lui ad allontanare Spalletti durante il faccia a faccia tra il tecnico bianconero e Pisacane. E non a caso è finito nel mirino del ct del Senegal Patrick Vieira nonostante la concorrenza in quel ruolo sia spietata tra Ndiaye (pagato in estate 70 milioni dal Manchester City), Diao del Como, Sarr del Crystal Palace, Jackson dell’Aston Villa e pure – di nuovo dalla Serie A – Gueye dell’Udinese. Ma prima o poi Paul Mendy si prenderà anche la Nazionale, è scritto.

RIPRODUZIONE RISERVATA