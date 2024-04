Cagliari, tutti in piedi per Sant’Efisio 

Sant’Efisio è un pasticcio. Inizio difficile e percorso a ostacoli per questa edizione numero 368, che si annuncia da record per le presenze turistiche: la gara per il montaggio delle tribune (per 1876 posti a sedere) è andata deserta. Troppo bassa la cifra messa a disposizione dal Comune di Cagliari, 86mila euro, per le imprese. E il successivo tentativo di affidare il servizio in via diretta si è rivelato troppo costoso. L’amministrazione ci proverà fino all’ultimo ma, in questo momento, la riuscita sembra improbabile. Oggi la conferenza stampa di presentazione della Festa.

