Cagliari, tutti i dubbi su Lapadula 

Tre reti pesanti, di cui due contro il Sassuolo, tra andata e ritorno. In qualche modo Gianluca Lapadula ha lasciato il segno sulla salvezza del Cagliari in una stagione travagliata, segnata dagli infortuni e dalla continua ricerca di una condizione atletica quanto meno accettabile tra uno stop e l’altro, oltre che della porta avversaria. I venticinque gol realizzati nella scalata dalla B alla A avevano illuso probabilmente facendo credere che, nonostante gli acciacchi dell’età e i precedenti non proprio idilliaci, l’italo-peruviano potesse fare la differenza anche nella massima serie. Così non è stato. Ha giocato poco (23 partite su 38) e quando l’ha fatto con un minimo di continuità non è riuscito a incidere quanto avrebbe dovuto e voluto. E ora il club rossoblù si interroga per capire se possa essere ancora utile alla causa il capocannoniere della promozione che, tra l’altro, a febbraio spegnerà 35 candeline e si porta dietro uno degli ingaggi più alti in rosa (oltre il milione) dopo l’addio di Nandez. Lui stesso starebbe valutando diverse opportunità, non solo in Italia dove ci sarebbe una squadra particolarmente interessata, l’Udinese. Ma il suo mercato potrebbe accendersi tra i cadetti o in Sudamerica.

Scenari

Tempo al tempo. Lapadula non ha fretta di decidere. Questo potrebbe essere l’ultimo vero contratto e non vuole lasciare nulla al caso. Ora è entrato in modalità Perù. In questi giorni sta ricaricando le pile in vacanza a Porto Cervo in vista della Copa America che, oltre a dargli le soddisfazioni personali che magari non è riuscito a prendersi quest’anno col Cagliari, potrebbe aprirgli scenari interessanti in Sudamerica a chiusura di una carriera itinerante (mai si è fermato in una squadra più di due stagioni). Il campionato peruviano è la tentazione più grande, quale occasione migliore poi per far conoscere meglio ai figli il Paese d’origine della madre. Anche se l’Italia continua a offrirgli le opportunità professionali (ed economiche) migliori. Vecchio pallino dell’Udinese, il suo nome ha ripreso a circolare insistentemente in Friuli nonostante le recenti smentite del ds bianconero Gerolin. Ma il suo regno resta la Serie B: dove continua a fare la differenza, dove potrebbe far comodo a chi punta alla promozione e dove potrebbe trovare un accordo pluriennale.

Caccia al bomber

Il Cagliari attende le mosse dell’entourage di Lapadula, presto avrà un colloquio con lo stesso giocatore per individuare la soluzione ideale per tutti. Molto dipenderà dalle esigenze del nuovo allenatore. A prescindere, l’attacco sembra destinato a essere rivoluzionato alla luce dei numeri del campionato appena finito. Shomurodov e Petagna non verranno riscattati, anche Gaetano sembra destinato a tornare nell’Isola solo da avversario. Più praticabile (ma non scontata) la strada per trattenere Oristanio. Oltre a Lapadula, potrebbe andar via Mancosu. Il Cagliari ripartirebbe così da Luvumbo e Pavoletti (verso il rinnovo) e dovrà cercare un attaccante di spessore, anche due magari, uno da almeno dieci reti. Il passato insegna, il futuro incalza.

RIPRODUZIONE RISERVATA