Cagliari, tutti i casi da risolvere fra scadenze, rinnovi e cessioni 

In bilico, tra santi, falsi dei e un futuro ancora tutto da decifrare e scrivere. Nel calciomercato di casa Cagliari c'è anche chi, a neanche due settimane dall'inizio del ritiro precampionato, non sa se vestirà ancora la maglia rossoblù. C'è chi ha già salutato, chi viene considerato intoccabile, salvo proposte indecenti, e chi, invece, è tra color che son sospesi.

Il caso Aresti

Domani, 30 giugno, è giorno di scadenza di contratti. Salutano Falco e Millico, col primo che non è stato riscattato dalla Stella Rossa e che sarà svincolato, per i l secondo non verrà fatta scattare l'opzione per il rinnovo. Tutto da scrivere, poi, il destino di Simone Aresti, uno dei leader indiscussi dello spogliatoio. A 37 anni, il portiere è reduce dall'ennesima stagione da chioccia nel gruppo dei guardiani dei pali. L'ultimo rinnovo era stato firmato a febbraio del 2022, adesso si attende l'incontro per decidere se andare avanti o scendere dal treno del calcio giocato e passare a un nuovo ruolo.

Dodici mesi

Nandez, ma non solo. Sono sette i rossoblù che si presenteranno ad Asseminello con un ultimo anno di contratto. Oltre al Leon, che difficilmente lascerà Cagliari e altrettanto difficilmente rinnoverà il legame col club, andranno in scadenza tra dodici mesi capitan Pavoletti, Mancosu, Capradossi, Goldaniga, Viola e Lella. Nessun dubbio sulla conferma di Mancosu, con cui si parlerà di prolungamento e di ingresso nei quadri societari a fine carriera. Per Pavoletti, l'uomo del destino con quel gol al 94' contro il Bari, le parti dovranno incontrarsi e parlare. L'ultima stagione è stata caratterizzata da 7 gol, tante gare saltate e le panchine nei playoff. Decisivo, naturalmente, il parere di Ranieri. Il giocatore, da parte sua, vorrebbe restare a Cagliari per la settima stagione di fila, ma con qualche certezza in più sull'impiego. Il suo sarebbe uno di quegli addii, come spiegato dal ds Bonato durante la trasmissione “Il Cagliari in diretta” su Radiolina, umanamente doloroso, ma necessario. Rinnovo in vista per Lella, che però potrebbe poi andare a giocare in Serie B, mentre si aspettano proposte per Goldaniga, Capradossi e Viola, i quali potrebbero avere ancora meno spazio in Serie A.

In bilico

Ci sono poi giocatori tranquilli dal punto di vista contrattuale, ma tutt'altro che certi di una conferma. A partire da Rog, visto che il croato, dopo aver deciso di rimanere in B spalmando l'ingaggio fino al 2026, è stato un comprimario, con appena 21 presenze (e un gol) in campionato e altre 2 nei playoff. Si attendono offerte per il croato, come per Barreca, proposto alla Samp per arrivare ad Augello. Da valutare anche Prelec, arrivato a gennaio e che ha chiuso la stagione senza neanche un gol: possibile un prestito. Infine, Pereiro: questa notte ha giocato la sua ultima partita col Nacional nella Libertadores ed è atteso a Cagliari. Ma Gaston rientrerà per ripartire, possibilmente a titolo definitivo.

