Cagliari, tutte le strade riportano a Roma 

Tornare all’Olimpico dopo soli cinque giorni fa un certo effetto, farlo dopo aver capito che in fondo “si può fare” è ancora più suggestivo. Anche se, classifica alla mano, la Lazio è più forte della Roma, almeno in questa fase, e sarà, presumibilmente, una partita completamente diversa sul piano tattico, tecnico, fisico, agonistico. Lo sarà sicuramente su quello ambientale considerato lo sciopero a oltranza dei tifosi biancocelesti che si trascina dalla scorsa stagione.

Al diavolo il calendario, insomma. È bellissimo così, in fondo. Quale occasione migliore per il Cagliari, questo pomeriggio, per centrare magari quell’impresa nella Capitale sfumata sul più bello martedì sera. La squadra di Pisacane ci arriva più consapevole. Nonostante la sconfitta (la terza di fila dopo quelle con Monza e Bologna), proprio in questo stadio ha ritrovato un equilibrio, punti di riferimento, solidità, l’autostima e, di conseguenza, quel coraggio che le ha permesso di andare al tiro nove volte contro i giallorossi (segnando peraltro due reti). A testa alta, dunque. Vada come vada.

I gemelli del gol

Tra la testardaggine e la spensieratezza c’è quel compromesso storico che può sorreggere e trascinare i rossoblù questo pomeriggio in una sfida insidiosa al massimo ma intrigante allo stesso tempo. Dopo aver avuto sul campo la conferma che può contare su Nzola in qualsiasi momento, Pisacane è pronto a rilanciare dal primo minuto i suoi principi del gol Mendy e Maldini. Per entrambi non sarà una partita come le altre. L’attaccante senegalese è fresco di rinnovo del contratto sino al 2032, il primo vero contratto da professionista. Il fantasista milanese, arrivato già a quota cinque reti, ha giocato proprio nella Lazio l’ultima parte dello scorso campionato e, pur tra alti e bassi, ha lasciato un buon ricordo. Nulla a che vedere, certo, con quello che sta facendo con la maglia rossoblù.

Certezze e tentazioni

Sulle loro gambe corre la maggior parte delle speranze del Cagliari che dovrebbe ritrovare il suo regista di riferimento, Winks, tradito dalla schiena contro il Bologna ma di nuovo in pista. Il centrocampista inglese si è aggregato al gruppo venerdì e si è messo a disposizione, poi si vedrà. Probabile il ritorno di Fazzini che ha giocato appena 6 minuti nelle ultime cinque partite e non parte titolare addirittura dalla gara del 12 settembre a Bergamo. Maxi ballottaggio, nel caso, nel cuore del campo e non è escluso che a finire inizialmente in panchina possa essere Romano che ha tirato ininterrottamente la carretta in questi tre mesi. A meno che Deiola non scali in difesa e resti fuori uno tra Mina e Rodríguez. Pisacane potrebbe riproporre il modulo 4-3-2-1: con la difesa schierata a quattro davanti al portiere Caprile con Zé Pedro, Mina, Rodríguez e Obert, quindi Deiola (o Romano) e Fazzini ai fianchi di Winks sulla mediana, Adopo e Maldini tra le linee a ridosso della punta Mendy. Indisponibili Felici e Idrissi.

Senza freni

Difficilmente cambierà qualcosa Gattuso, al massimo potrebbe rientrare Provstgaard tra i titolari. La formazione biancoceleste - manco a dirlo - è lanciatissima. Su nove partite ne ha vinte otto e pareggiata una, quella col Milan. Ed è reduce dalla goleada di Reggio Emilia dove ha battuto per 6-2 il malcapitato Sassuolo (rimasto quasi subito in dieci, va detto). Il tecnico calabrese, tuttavia, fiuta il pericolo e ha chiesto ai suoi giocatori massima concentrazione, quasi temesse cali di concentrazione contro un avversario inferiore solo sulla carta. Gli undici a rompere il ghiaccio, schierati attraverso il 4-3-3, dovrebbero essere il portiere greco Mandas (il meno battuto del campionato), Floriani, Doekhi, Provstgaard, Nuno Tavares, Frattesi, Belahyane, Taylor e il tridente da urlo composto da Isaksen, Noslin e capitan Zaccagni. Fischio d’inizio alle 15, arbitra l’internazionale Colombo della sezione di Como. La vera Lazio c’è, il vero Cagliari pure?

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