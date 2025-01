Cagliari, tutte le strade portano a Okereke 

In mezzo ai sorrisi per una vittoria pesantissima, nel dopo partita di Cagliari-Lecce il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha anche fatto il punto sul mercato a circa due settimane dalla conclusione. Con l’idea precisa di rinforzare il reparto offensivo e l’attenzione alle uscite, per non toccare gli equilibri di un gruppo di giocatori dove contano anche quelli che giocano meno.

Caccia alla punta

Un gruppo che Davide Nicola sta formando a sua immagine e somiglianza. «Ho bisogno di 18-20 giocatori su cui poter puntare», ha ripetuto più volte il tecnico domenica. E subito dopo ecco Giulini, che conferma l’intenzione di inserire un giocatore offensivo, dopo aver portato in Sardegna il portiere Elia Caprile. «Un giocatore con caratteristiche offensive lo prenderemo. Lo scorso anno il nostro direttore Bonato ha inserito Mina e Gaetano, fondamentali per la salvezza. Spero lo siano anche Caprile e il giocatore che prenderemo». Giulini non si è sbilanciato sul nome, ma tutte le strade portano a David Okereke, attaccante nigeriano in forza ai turchi del Gaziantep, ma di proprietà della Cremonese.

Filo diretto

E proprio col club grigiorosso il Cagliari continua a parlare per un’operazione che potrebbe coinvolgere anche altri giocatori. Perché Okereke (6 reti in questa stagione, 14 nelle 74 partite giocate nella Serie A italiana con Spezia e la stessa Cremonese) potrebbe non essere l’unico giocatore a partire per la Sardegna, visto che il ds Bonato segue con attenzione anche l’esterno offensivo norvegese Dennis Johnsen, a segno nel 3-1 contro il Cosenza di sabato scorso. Il percorso inverso dovrebbe invece farlo Paulo Azzi, ormai chiuso nel Cagliari e che si trasferirebbe a Cremona a titolo definitivo, visto che il giocatore ha il contratto in scadenza con i rossoblù il prossimo 30 giugno. Se Okereke dovesse saltare, resta nel mirino il belga-nigeriano Cyriel Dessers, tre gol e un assist nell’ultimo impegno con i Rangers nella Coppa di Scozia.

Uscite

E Giulini ha toccato anche l’argomento legato alle uscite. «Siamo a gennaio inoltrato, non abbiamo avuto offerte per giocatori importanti. E dobbiamo fare attenzione a chi cediamo, perché quella col Lecce è la vittoria del gruppo. Ecco perché, anche in caso di proposte, dobbiamo essere attenti a liberarci di pezzi che possono essere fondamentali per alzare il livello». E così, oltre ad Azzi, potrebbe esserci il via libera giusto per Lapadula, nel mirino della stessa Cremonese, dello Spezia e pure del Palermo, la cui partenza favorirebbe l’inserimento di una punta. A un passo dal Paok, invece, Wieteska. Il difensore polacco è pronto a trasferirsi con la formula del prestito con diritto di riscatto.

