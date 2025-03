Cagliari, tre punti per salire all’ottavo posto 

Bel successo del Cagliari davanti al proprio pubblico. Nella ventesima giornata di Serie A femminile le rossoblù superano per 2-0 il Kick Off salendo nuovamente all’ottavo posto in classifica.

Le due reti che decidono il match arrivano entrambe nel primo tempo. Cintia Pereira sblocca il risultato già in avvio dopo poco più di due minuti: la brasiliana porta palla dalla metà campo avversaria e, superati i dieci metri, colpisce con il destro. Il raddoppio arriva al 14’ con Vecchione, che appoggia da due passi il pallone messo in mezzo da Virdis. Il punteggio non cambia nella ripresa e il Cagliari può festeggiare una vittoria preziosissima in chiave salvezza e playoff.

In Serie B femminile l’Athena Sassari si riprende la vetta della classifica con il successo per 8-2 interno contro l’Aosta e la contemporanea sconfitta della Jasnagora. Le cagliaritane sono state infatti battute per 4-2 in trasferta dal Solarity, scivolando al secondo posto in classifica a due punti dall’Athena con una partita in più. Buon punto del Cus Cagliari, che pareggia 1-1 in casa contro il Pero, mentre nell’anticipo di sabato, l’Arzachena ha vinto per 5-1 il derby sul campo dell’Oristanese.

