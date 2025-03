Cagliari, tre punti d’oro per la corsa salvezza 

Tre punti preziosi per la salvezza e per il sogno playoff. Nella ventunesima giornata di Serie A femminile il Cagliari passa con il punteggio di 4-3 a Lamezia Terme contro il T&T Royal Lamezia.

Bastano poco più di tre minuti a Ribeirete per sbloccare il risultato con una grandissima conclusione dalla distanza. Al 14’ invece è Vecchione ad indirizzare il match con una doppietta siglata nel giro di trenta secondi.

Nella ripresa la reazione delle padrone di casa, che accorciano subito con il rigore di Correia, mentre due minuti dopo è Foti in contropiede segnare il 3-2. Virdis rimette il Cagliari a distanza di sicurezza al 30’. Al 35’ è la stessa Virdis però a deviare in maniera sfortunata nella propria porta il pallone del 4-3. Nel finale però le rossoblù reggono e portano a casa i tre punti.

Serie B

In B femminile, la Jasnagora vince lo scontro al vertice contro l’Athena Sassari e torna in vetta alla classifica, anche se con una gara in più. Al PalaConi finisce 2-1 per le cagliaritane con i gol di Mendes e Saraniti. Sconfitte le altre sarde: l’Oristanese per 8-2 sul campo del Pero, il Cus Cagliari per 1-0 in trasferta contro il Top Five, l’Arzachena per 3-2 in casa contro il Solarity.

