Cagliari travolgente, Lecce al tappeto 

Cagliari 4

Lecce 1

Cagliari (4-2-3-1) : Caprile; Zappa, Mina, Luperto, Obert; Adopo (9' st Deiola), Makoumbou (9' st Marin); Zortea (41' st Pavoletti), Viola (9' st Gaetano), Felici (29' st Augello); Piccoli. In panchina Iliev, Sherri, Lapadula, Prati, Jankto, Wieteska, Palomino, Azzi, Kingstone. All. Nicola.

Lecce (4-2-3-1) : Falcone; Guilbert, Baschirotto, Jean, Dorgu; Coulibaly (32' st Karlsson), Pierret; Pierotti (12' st Bonifazi), Helgason (18' st Ramadani), Tete Morente (32' st Burnete); Krstović (18' st Rebić). In panchina Früchtl, Samooja, Borbei, McJannet, Kaba. All. Giampaolo.

Arbitro: Sacchi di Macerata.

Reti: nel primo tempo 42' Pierotti, nella ripresa 15' Gaetano, 20' Luperto, 35' Zortea, 38' st Obert.

Note : espulso Rebic al 28' st per grave fallo di gioco. Ammoniti Pierotti, Adopo, Zortea, Deiola. Recupero 2' pt-4' st. Angoli 6-1. Spettatori 16.306 per un incasso di 345.918 euro.

Tu chiamale se vuoi, emozioni. Il Cagliari si regala un pomeriggio indimenticabile, travolge il Lecce dedicando ai tifosi un secondo tempo travolgente. Il primo cerchiamo di dimenticarlo in fretta, con i rossoblù narcotizzati e il Lecce in vantaggio, seppure immeritato. Cronaca piena di episodi, tanto Cagliari nel primo tempo seppure senza gol, il sistema di Nicola ormai è una certezza anche se ieri non ha funzionato, nella prima parte, la fase finale dell’ingranaggio, il gol. Felici, Zortea, Viola, Luperto per due volte, perfino di tacco: dal 16’ per quindici minuti il Cagliari arriva in area ma non passa mai. E al 42’, il Lecce si distende bene in contropiede, il rasoterra in area di Morente da sinistra è raccolto da Pierotti che fulmina Caprile, incolpevole.

La ripresa

E il Lecce parte molto bene anche nel secondo tempo, Helgason rischia di raddoppiare in due occasioni. Nove minuti e Nicola cambia tutto: toglie Viola, Adopo e Makoumbou e sceglie Gaetano, Deiola e Marin. Impatto letale per il Lecce, con i tre che confezionano la rete (bellissima) del pareggio dopo 7 minuti, Gaetano poi corre come un bambino all’uscita del catechismo. Al 19’ Deiola ci prova da 25 metri, si salva Falcone in corner, ma la pressione aumenta. Sul corner seguente, Marin la butta dentro e Luperto la corregge in rete, di testa. Al 26’ la follia di Rebic, in campo da 10 minuti, che calpesta Mina steso a terra. Il Var lascia il Lecce il dieci, sbriciolando una squadra già quasi al tappeto.

Al 29’ Augello rileva Felici, quattro minuti dopo sfiora il palo da fuori area. Poi serve – minuto 35 – un assist perfetto per Zortea, che irrompe in area e segna di testa. Uno show dei rossoblù, ma non è finita. Perché nella giostra del gol ci sale, per la prima volta in Serie A, anche l’insospettabile Obert, che in piena area di rigore raccoglie un suggerimento di Marin, si gira e piazza col suo sinistro a giro un pallone imparabile per Falcone. Sono quattro, in un tempo, come l’anno scorso con il Frosinone, quando però i rossoblù rimontarono da uno 0-3 da incubo.

La Domus è pazza di gioia, il pericolo di un finale incerto è dimenticato in fretta. Nicola si gode una vittoria rotonda, cercata con rabbia, e finalmente questa squadra raccoglie quanto produce. Venerdì a Torino una sfida bellissima, questo Cagliari non ha paura di nessuno.

RIPRODUZIONE RISERVATA