Cagliari tosto, Nandez fa tremare il Toro 

Un ottimo punto per il Cagliari a Torino: finisce 0-0 nel giorno del ricordo di Mazzone. Ranieri, senza diversi titolari, propone un Cagliari giovanissimo e aggressivo in ogni zona del campo. Nel primo tempo, subito Radunovic protagonista, poi un tentativo di Nandez fa tremare i granata. Ci prova anche Oristanio (buona la prima). Nella ripresa, la squadra rossoblù tiene molto bene il campo, Ranieri prova anche a vincerla inserendo Pavoletti per Nandez. Finale dove il caldo (36 gradi) e la stanchezza dominano la scena.