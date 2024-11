Cagliari, tornano i due corazzieri 

Il turnover torna in soffitta, per ora. Davide Nicola si affida ai suoi punti fermi per ripartire lontano dall’Isola dopo le sconfitte con Udinese e Bologna, domani sera contro la Lazio. Tra questi, Mina in difesa e Adopo a centrocampo. Non proprio due giocatori qualunque, evidentemente. Due corazzieri con i quali l’allenatore del Cagliari aveva trovato equilibrio e solidità e dai quali si aspetta, ora, una spinta decisiva anche dal punto di vista agonistico. Soprattutto dal colombiano, rimasto in panchina per tutta la partita venerdì scorso. È lui il valore aggiunto caratteriale di una squadra ancora instabile mentalmente, soprattutto nelle avversità. La sua avventura in rossoblù cominciò proprio all’Olimpico, nove mesi fa (contro la Roma). Nello stesso stadio, bizzarro davvero il destino, iniziò anche quella in Serie A del francese, nel 2020, con la maglia del Torino (anche in quel caso, dall’altra parte c’erano i giallorossi). Cambiano l’avversario e gli scenari, stavolta, non le emozioni e gli obiettivi. Una trasferta nella Capitale scritta nel destino per entrambi, insomma.

Un leone in gabbia

Scalpita Yerry Mina, manco a dirlo. Ha accettato l’esclusione con serenità e spirito costruttivo, dopo essersi confrontato con Nicola. Si è sentito, però, come un leone in gabbia in panchina, soprattutto nel vedere i compagni soccombere al Bologna. Se non altro, ne ha approfittato per rifiatare e gestire al meglio il proprio fisico che, non è certo un mistero, ha bisogno di un lavoro specifico. Leader tecnico e spirituale allo stesso tempo, Nicola gli ha chiesto da subito uno sforzo ulteriore in allenamento sia in termini di continuità che di intensità, per poter reggere il ritmo che pretende poi da tutti in partita. Non ha esitato a dargli le chiavi della difesa, tuttavia, quando ancora non era al top della forma, all’inizio della stagione. Lo considera fondamentale per gli equilibri del reparto e della fase di non possesso in generale, non solo nei duelli aerei. Un turno di riposo può bastare, insomma.

Il giusto mix

Già si era ripreso il posto nel finale della gara col Bologna, invece, Michel Adopo. Troppo tardi, però, per ribaltare un copione ormai segnato per il Cagliari. Domani all’Olimpico si riprenderà anche la maglia da titolare, presumibilmente al fianco di Makoumbou. Più quantità che qualità, forse. Il francese rappresenta il giusto mix, in ogni caso, per dare stabilità e ulteriori impulsi alla squadra nel cuore del campo. Soprattutto in una gara con un livello di pressione da parte dell’avversario così alto. Curiosamente, Adopo ha affrontato quattro volte la Roma, tra Torino, Atalanta e Cagliari proprio al debutto. Da quando è professionista, tuttavia, non gli è mai capitato - per infortunio o scelta tecnica - di scendere in campo contro l’altra squadra capitolina, la Lazio. Un inedito che rende il suo ritorno tra gli undici al via ancora più speciale ed esplosivo.

RIPRODUZIONE RISERVATA