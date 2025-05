Cagliari, torna l’Amerigo Vespucci  

Dopo il successo del Tour Mondiale, la nave Amerigo Vespucci, l'unità più longeva in servizio nella Marina Militare (1931) arriverà a Cagliari lunedì 19 e resterà in porto (banchina Ichnusa) fino a giovedì 22. Al suo arrivo sarà accolta da una cerimonia di benvenuto alla quale prenderanno parte le autorità civili e militari. Ad accompagnare l’arrivo della nave scuola della Marina Militare ci saranno anche la banda musicale della Brigata Sassari e la Fanfara dell’Accademia Livorno. L’iniziativa nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del Tour Mondiale che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Le iniziative

Alcune iniziative accompagneranno la presenza a Cagliari dell’Amerigo Vespucci: martedì 20 alle 9 a Ozieri (Sassari), al Teatro Civico “Oriana Fallaci”, il Capitano di Vascello Giuseppe Lai Comandante di Nave Amerigo Vespucci, ozierese di nascita, riceverà il “Premio Lions Ozieri alla cultura e impegno sociale” che ogni anno dal 1982, viene assegnato dal Premio Logudoro insieme al Lions Club Ozieri a personalità che si sono distinte in questi campi. Contemporaneamente, sempre martedì, sempre alle 9, tornerà a bordo di Nave Amerigo Vespucci la Fondazione Francesca Rava con una visita educativa a favore di un gruppo di ragazzi coinvolti nel progetto “Borse Blu”, ideato insieme alla Marina Militare per fornire a giovani provenienti da situazioni e contesti di fragilità economica e familiare, nuovi strumenti a sostegno del loro futuro.

Le visite a bordo

Per le visite a bordo, occorre effettuare la prenotazione sul sito www.tourvespucci.it ed esibire il QR code rilasciato in fase prenotazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA