Cagliari, torna Humbert 

Qualcosa di più si saprà oggi alle 11.30, quando a Monte Urpini, a tre settimane dal primo servizio, sarà presentato il Sardegna Open, torneo Atp Challenger classe 175 che riporterà a Cagliari, dopo un anno, i tennisti di livello mondiale. Ma già la notizia trapelata pochi giorni fa basta a rendere ancora più gustoso l’appuntamento a cavallo tra aprile e maggio.

Un anno dopo

A un anno dal trionfo in rimonta su Laslo Djere (il serbo che in Sardegna arriva sempre almeno in finale), Hugo Humbert ha deciso di rimettere in palio il titolo. L’anno scorso si era presentato sotto traccia, 77 del mondo (ottavo tra i francesi nel ranking Atp) e pochi l’avevano preferito nei pronostici a Nishioka, agli americani Shelton (che si sarebbe rivelato poi agli Us Open) e McDonald, allo stesso Djere o all’australiano Kokkinakis. E trionfò, dopo aver eliminato anche due italiani come Mager e Pellegrino.

Onda azzurra

Questa volta, diventato numero 14 del mondo e messi in bacheca i successi a Bordeaux (Challenger), Metz, Marsiglia e Dubai, si presenta da prima testa di serie ma di azzurri potrebbe incrociarne molti e buoni. Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini sono i più conosciuti, Lorenzo Sonego (qui vincitore dell’Atp 250 su Djere) il più amato, Luca Nardi (ha battuto Novak Djokovic) e Luciano Darderi quelli attesi con la maggiore curiosità, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli non sono più degli sconosciuti, senza dimenticare Fabio Fognini, capace di tutto, il gigante Andrea Vavassori e l’emergente Giulio Zeppieri. A parte Jannik Sinner (i top 10 non sono ammessi), tutti vogliono prepararsi al meglio a Roma sui campi del circolo del presidente federale Angelo Binaghi, molto simili a quelli del Foro Italico e con le stesse palle.

L’avvicinamento

Tra gli stranieri iscritti (che hanno indicato Cagliari come prima scelta, cioè non attendono di scoprire quanta strada faranno nel contemporaneo Masters 1000 di Madrid), ci sono ancora Nishioka (sarebbe testa di serie numero 9 (salvo inserimento di Seyboth Wild e Vukic), il tedesco Altmaier, il portoghese Borges (“bestia nera” di Berrettini e Musetti) e soprattutto Roberto Carballes Baena, ieri battuto da Berrettini in finale a Marrakech. I biglietti sono in vendita già da tempo, info su sardegnaopen.com . ( c.a.m. )

