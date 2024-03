Cagliari, toglietegli tutto ma non Gaetano 

«Se non fosse stato infortunato, l’avrei convocato», ha ammesso il commissario tecnico della Nazionale Spalletti che lo ha “battezzato” in Serie A la scorsa stagione e sponsorizzato con Ranieri a gennaio. Gianluca Gaetano il predestinato. Soffocato dalla concorrenza nella sua Napoli dove spera di tornare, presto o tardi, dalla porta principale. Si è preso il Cagliari, intanto. Di prepotenza, ma con classe. E quanto sia diventato importante per i nuovi equilibri della squadra - soprattutto quelli offensivi - lo si è capito chiaramente sabato scorso a Monza dove i rossoblù, senza di lui, non sono andati oltre un tiro in fuorigioco di Lapadula. Tradito dagli adduttori proprio dopo aver firmato il vantaggio contro la Salernitana. Si è fermato giusto in tempo, ha assicurato l’allenatore. Non abbastanza, evidentemente. E la sosta, se non altro, gli consentirà di recuperare in tempo per la partita con il Verona, fondamentale, in programma il giorno di Pasquetta alla Unipol Domus.

Su tutte le ruote

Provvidenziale il suo arrivo a gennaio quanto quello di Mina. E se il colombiano ha portato concretezza e cattiveria agonistica, lui ha sollevato l’asticella dal punto di vista della qualità. Anche se Gaetano è molto più di un fantasista, è un trequartista tuttofare. E in tutto ciò che fa i risultati sono eccellenti. Poi fa i gol, già tre, uno più bello dell’altro. E pesantissimi. Soprattutto quello di Udine che ha dato, probabilmente, una svolta al campionato del Cagliari. Ovunque lo metti là davanti, ha un peso specifico. Il ruolo del trequartista, tuttavia, è quello che più valorizza il suo talento e le sue potenzialità, vista anche la confidenza con la porta avversaria. L’attaccante in più quando è il momento di affondare il colpo che diventa poi il centrocampista in più in fase di non possesso.

Scenari rossoblù

Certo impatto migliore, Gaetano, non poteva avere con il mondo Cagliari. Ha conquistato subito tutti: allenatore, compagni, tifosi. Si è calato con la giusta mentalità in una realtà completamente diversa da quella napoletana dimostrando di avere anche spirito di sacrificio e qualità caratteriali quindi, non solo tecniche. Da quando è nell’Isola, ha steccato solo la partita contro il Napoli pagando forse - come Oristanio con l’Inter - l’emozione di ritrovarsi davanti la propria squadra del cuore (e i compagni con i quali ha condiviso uno scudetto). E a Napoli dovrebbe tornare una volta finito il campionato trattandosi, il suo, di un prestito secco. Già, dovrebbe. Perché in tanti ad Asseminello, a cominciare dal presidente Giulini, sperano che possa essere lo stesso giocatore a spingere con il club proprietario del suo cartellino per poter restare nel Cagliari e dare così continuità alla sua crescita, magari con una formula diversa. Intanto, Gaetano vuole contribuire a salvarlo, il Cagliari. Questa settimana gli servirà per archiviare l’infortunio con un lavoro personalizzato, presumibilmente inizierà a forzare all’inizio della prossima per poi arrivare nelle migliori condizioni possibili allo scontro diretto col Verona. E trasformare il rimpianto azzurro in una nuova gioia rossoblù.

