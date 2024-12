Cagliari, tirati a lucido per Venezia Makoumbou, Mina e Luperto scalpitano 

Piccoli e Adopo dovevano rifiatare un po’, per questo sono entrati solo nel finale contro la Juventus. Luperto, Mina, Makoumbou e Viola avevano proprio bisogno di riposo assoluto, sono così rimasti in panchina dall’inizio alla fine martedì allo Stadium. Tutti risparmiati e tirati a lucido per lo scontro diretto di domani pomeriggio a Venezia dove il Cagliari si gioca già una piccola fetta di salvezza e la faccia dopo tre sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia. Tutti punti fermi per l’allenatore Nicola che - pur facendo ruotare spesso la squadra per coinvolgere il più possibile la rosa e far in modo quindi che ogni componente sia sempre sul pezzo all’occorrenza - ha individuato da tempo ormai uno zoccolo duro attorno al quale costruire, di volta in volta, una formazione competitiva in base alle esigenze del match o alle caratteristiche dell’avversario. Tutti pronti ora per una sfida al cardiopalma che può indirizzare l’intera annata.

La certezza

Se Obert non fosse stato colpito da sindrome gastrointestinale proprio il giorno della partenza per Torino, forse con la Juve si sarebbe fermato anche Augello, tra gli stacanovisti del gruppo dall’inizio della stagione. Nicola ha voluto salvaguardare in particolar modo la difesa, nella quale sembra aver finalmente trovato la chiave di volta e dalla quale ha avuto le risposte migliori nell’ultimo mese. Del resto, Luperto non ha saltato mezzo secondo di campionato, è molto più di un punto di riferimento per il tecnico piemontese che, non a caso, se l’è portato dietro da Empoli. A quattro o a tre non cambia poi tanto per lui, che ha dimostrato di avere un buon feeling tattico con Mina nel cuore del reparto, ma conosce molto bene i movimenti e i tempi del “braccetto” sinistro, se necessario. Prezioso, insomma. Come lo stesso Mina, del resto. E se Luperto aveva necessità di tirare il fiato, figurarsi il colombiano per il quale la gestione della settimana è quasi chirurgica da parte dello staff tecnico insieme a quello medico. Non può permettersi tre partite in otto giorni e la sua presenza domani al Penzo è importante, se non addirittura fondamentale, anche dal punto di vista caratteriale considerata la tipologia agonistica del match. Non ha mai affrontato sinora il Venezia e ogni sfida inedita è un ulteriore stimolo nonostante un curriculum ricco di eventi ben più prestigiosi.

I presupposti

Dal turnover di Coppa Italia potrebbe riemergere la coppia Makoumbou-Marin, che sembrava quella completarsi meglio sino a quando Nicola ha scelto di puntare sul doppio mediano di qualità. Plausibile anche un cambio della guardia sulla trequarti tra Gaetano (in campo dall’inizio alla fine contro la Juventus) e Viola (rimasto in panchina per tutta la gara), sempre che sia previsto il trequartista nell’assetto iniziale anti-Venezia. Nessun dubbio su Piccoli, al quale gli ultimi venti minuti allo Stadium sono serviti, per lo più, per non perdere il ritmo. Ha tirato ininterrottamente la carretta là davanti in campionato, continuerà a farlo.

