Cagliari, testa alla Cremonese Mercato: Nicolussi Caviglia in pole 

La sconfitta numero 8 non intacca l’ottimismo granitico di Fabio Pisacane. Supportato dalle dichiarazioni pre-partita di Tommaso Giulini, sempre più convinto (fatti alla mano) che sia l’uomo giusto al momento giusto, il tecnico salva i suoi da sinistre pressioni dopo il flop. Elenca cose buone – l’avvio di partita, la tenuta complessiva nel match – e meno buone, come l’incapacità di fare gol e quel calo, previsto, dopo aver speso quasi tutto nei primi 45 minuti. Contro un Milan imbattibile, solido seppure pieno di assenti, serviva una prestazione oltre la perfezione e in questo momento, il Cagliari può dare questo: intensità a tratti, massima attenzione ma poca pericolosità offensiva, nonostante gli sforzi.

Nessuno nel dopo gara ha rimarcato l’assenza di Deiola, elemento fondamentale del percorso rossoblù, uno che sa dove andare quando la nave traballa e cosa fare quando gli avversari sono in possesso di palla. A proposito, l’infortunio al centrocampista isolano è sotto osservazione, a caldo il presidente ha parlato di circa un mese, ieri serpeggiava maggiore ottimismo nello staff medico. Ieri per Deiola riposo assoluto e terapie, in attesa di esami più accertare l’entità dell’infortunio alla coscia destra

Dal campo

Ieri ad Assemini due i gruppi di lavoro: i calciatori maggiormente impiegati nella partita di venerdì alla Domus hanno svolto un defaticante in palestra, per gli altri una serie di esercitazioni tecniche e una partita disputata a campo ridotto. Capitoli infortuni: lavoro personalizzato per Zé Pedro; riposo e terapie per Alessandro Deiola, in attesa di accertamenti. Oggi squadra di nuovo in campo al mattino, mercoledì il trasferimento a Cremona per la delicata sfida con la squadra di Davide Nicola, nella stagione scorsa sulla panchina del Cagliari, in programma giovedì alle 18.30.

Il mercato

Le certezze, nonostante il tema sempre avvolto da un alone di mistero, ci sono. Pisacane ha glissato sul mercato ma il suo «chiunque arrivi, sarà ben accetto» fa capire che servono ulteriori ricambi. In mezzo al campo, ha sottolineato Giulini prima di Cagliari-Milan. Ma non è il centrocampista della Roma e della Nazionale Under 21 Niccolò Pisilli, 21 anni, il calciatore sotto osservazione. Si è chiusa in poco tempo la trattativa con la Roma, il giocatore oggi non si muove perché Gasperini, che non lo utilizza, vuole attendere il rientro di El Aynaoui dalla Coppa d’Africa prima di autorizzare partenze a centrocampo. Peraltro, la Roma non lo darebbe in prestito “con diritto”, ma solo in prestito secco. L’obiettivo numero uno oggi resta Hans Nicolussi Caviglia, centrocampista aostano di 25 anni, scuola Juventus, di proprietà del Venezia e in prestito alla Fiorentina. In questa stagione ha nove presenze in campionato e cinque in Conference League, un rendimento altalenante dentro una squadra che partiva con ben altre ambizioni rispetto a questo mortificante e clamoroso ultimo posto in classifica. Il Cagliari ci prova, ma con l’arrivo di Nicolussi chi sarebbe il più sacrificato in mezzo al campo?

