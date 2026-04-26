cagliari, testa ai playoff 

Nell’ultima giornata di regular season il Cagliari cade sul campo del Bitonto, terzo della classe, con il punteggio di 7-3. Le rossoblù, già qualificate ai playoff scudetto, cercavano punti per migliorare il piazzamento finale, ma alla fine chiudono all’ottavo posto.

La partita

L’avvio è equilibrato ma è il Cagliari a colpire: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Cokito porta avanti le isolane. La partita resta viva, ma un errore difensivo consente al Bitonto di pareggiare. Nel finale di primo tempo il Cagliari va ancora a segno: combinazione tra Mendes e Pellegry con quest’ultima che firma il 2-1 prima dell’intervallo.

Secondo tempo

La ripresa si apre con il pareggio del Bitonto, che poco dopo passa anche in vantaggio. Il Cagliari prova a restare in partita ma le padrone di casa allungano fino al 4-2. Le rossoblù non si arrendono e con Furno tornano sul 4-3, riaccendendo le speranze di rimonta.

Nel momento migliore del Cagliari arriva però il 5-3 che indirizza la gara. Nel finale coach Giorgi tenta il power play ma il Bitonto ne approfitta trovando altre reti fino al definitivo 7-3. La sconfitta non cambia il destino della squadra cagliaritana, già certa di giocare playoff. Ora le rossoblù affronteranno da ottave la Cmb Futsal Team, che ha chiuso la regular season al primo posto. Virdis e compagne cercheranno di ritrovare solidità difensiva e maggiore continuità nell’arco dei quaranta minuti. La formazione ha chiuso il campionato tra alti e bassi raggiungendo però l’obiettivo di tornare a disputare i playoff scudett

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