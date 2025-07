Cagliari, test e prove tecniche in vista del ritiro E dopo Borrelli, può arrivare Seba Esposito 

Dopo il riscatto di Piccoli e l’ingaggio di Borrelli, è il turno di Esposito? Sebastiano per l’esattezza, classe 2002, il secondo dei tre fratelli scuola Inter, reduce da una buona annata con l’Empoli (8 gol in 33 gare) nonostante la retrocessione e nella lista nerazzurra di Chivu al Mondiale per Club dove ha giocato da titolare la prima partita, contro il Monterrey. La trattativa col Biscione è in embrione. Due le formule al vaglio, il classico prestito con diritto di riscatto o l’acquisto diretto per 7 milioni circa più una percentuale su un’eventuale futura rivendita. Resta da capire se un suo arrivo nell’Isola prescinderebbe o meno da una partenza di Piccoli, considerato anche che il campano non è proprio una prima punta e - paradossalmente - potrebbe, nel caso, giocare in coppia con il capocannoniere rossoblù della passata stagione appena riscattato dall’Atalanta. Fiato sospeso. Di certo, qualcosa continua a bollire in pentola per l’attacco. Resta caldo anche il nome di Fadera, nonostante la concorrenza del Sassuolo. Il Como, proprietario del cartellino del gambiano, sembra essere diventato, tra l’altro, un buon interlocutore anche per i centrocampisti Braundoner e Mazzitelli. Soprattutto il primo, austriaco, stuzzica l’appetito di Pisacane.

Il raduno

E mentre il ds Angelozzi prova a limare e rinforzare i vari reparti nella speranza di consegnare la rosa completa il prima possibile al nuovo allenatore rossoblù, ieri mattina è iniziato il giro di visite mediche e test atletici propedeutici al lavoro che verrà svolto a Ponte di Legno a partire da domani pomeriggio sino al 22 luglio. Al momento il gruppo è composto da ventisette giocatori e si è suddiviso tra la palestra del “Crai Sport Center” e un laboratorio cagliaritano. All’appello mancano Mina (in arrivo dalla Colombia), Marin (fresco sposo) e Prati (impegnato sino a giugno con l’Under 21) che si aggregheranno alla comitiva rossoblù direttamente per l’inizio della preparazione al fresco dell’Alta Val Camonica.

I test

La giornata di ieri, appunto, è stata dedicata ai test di forza svolti sotto la supervisione dei preparatori atletici Baldus, Figus e Fois nel laboratorio di biomeccanica di Prolab, tra Cagliari a Sestu. Test statici i primi, con lo studio delle forze in ortostasi (in piedi, sul posto): in questi casi l’atleta si muove su pedane che leggono la distribuzione dei carichi, la capacità di controllo sul corpo. Nei test dinamici, invece, viene analizzata la distribuzione del lavoro durante gli squat. La terza tipologia, infine, ha misurato le performance in occasione di salti e squat jump: forza esplosiva espressa, altezza, resistenza. Oggi si replica. Da domani tutti in campo.

