Cagliari, tentazione Lecce per Augello 

A cinque giorni dalla chiusura, il mercato del Cagliari ancora non si accende. E più si avvicina il gong (fissato per la mezzanotte di lunedì), meno possibilità ci sono che possa succedere qualcosa di clamoroso dopo l’arrivo del portiere Caprile dal Napoli e le cessioni di Azzi e Wieteska, rispettivamente alla Cremonese e al Paok di Salonicco. Anche se le tentazioni non mancano, soprattutto per Lapadula, che farebbe gola a parecchie squadre in Serie B. Ore frenetiche e combattute pure per Augello, finito all’improvviso nel mirino del Lecce dopo il trasferimento di Dorgu al Manchester United. Il club rossoblù, intanto, continua a monitorare profili che potrebbero fare al caso suo, soprattutto in attacco. Kouame, Dessers e l’ex Shomurodov sono tre di questi.

Il Salento chiama

Augello è arrivato al Cagliari due estati fa. Il suo contratto scade il prossimo giugno, ma l’agente ha già intavolato una trattativa con i rossoblù per un eventuale rinnovo. Trattativa, però, che stenta a sbloccarsi. Nel frattempo, sul 30enne esterno milanese è piombato il Lecce, pronto evidentemente a alzare la posta in palio. Il diretto interessato tentenna. Anche se da qualche settimana non è più un titolare inamovibile, sta bene in Sardegna e se proprio dovesse lasciarla, lo farebbe per una squadra di una fascia un po’ più alta. Lo stesso Cagliari sarebbe rimasto spiazzato, anche perché dovrebbe sostituirlo con un giocatore di altrettanto spessore e in questa fase il mercato non offre chissà quali alternative. Al momento, dunque, non sarebbe intenzionato a privarsene, a meno che non arrivi un’offerta irrinunciabile da parte dei pugliesi.

L’incognita Lapadula

Lo stesso Lapadula tiene tutti col fiato sospeso. Anch’egli è in scadenza, al contrario di Augello, non ci sono per lui i presupposti per un rinnovo nell’Isola. È alla ricerca dell’ultimo vero contratto considerato che il 7 febbraio spegnerà 35 candeline e deve valutare se cedere già ora a una delle squadre che lo stanno corteggiando o se farlo dopo giugno da svincolato. Hanno provato a convincerlo prima il Palermo, poi la Sampdoria e la Cremonese. È forte ora il pressing dello Spezia. Ogni giornata può essere quella decisiva, in un senso o nell’altro. Nel frattempo, il Cagliari sta valutando a trecentosessanta gradi quello che potrebbe essere il suo sostituto. Sempre calda la pista che porta al belga Dessers dei Rangers. Più complicate ma praticabili quelle per Shomurodov e Kouame. Sull’uzbeko della Roma (il fatto che conosca già la realtà rossoblù è un valore aggiunto) c’è anche il Venezia, sull’ivoriano della Fiorentina (vecchio pallino di Giulini) c’è, invece, l’Empoli.

