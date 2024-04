L’estate che sta per arrivare farà registrare un boom di prenotazioni per alberghi e b&b di Cagliari. Le proiezioni fanno pensare a un’invasione di turisti con una buona capacità di spesa. Il taglio estivo delle rotte low cost – passate dai 91 collegamenti del 2023 alle 81 di quest’anno - lascerà il segno, con una stima di meno 10 per cento sui fatturati, solo in parte compensata da un leggero aumento delle tariffe.

a pagina 15