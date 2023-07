Cagliari, Sulemana che non ti aspetti 

Dopo novanta minuti a trenta e passa gradi e con i primi carichi di lavoro nelle gambe persino gli errori sono grasso che cola, oltre alle gocce di sudore. Venerdì a Olbia era importante rompere il ghiaccio, le partite poi sono più indicative degli allenamenti e quindi più costruttive, esaltano pregi e difetti di un giocatore e, soprattutto, favoriscono la convivenza. Non a caso, il programma in Valle D’Aosta prevede un’amichevole ogni tre giorni circa e il livello di difficoltà, chiaramente, salirà di gara in gara. Il percorso che attende il Cagliari sino all’esordio in Coppia Italia (previsto tra il 12 e il 14 agosto) è ancora lungo e tosto, sia dal punto di vista atletico che tecnico (mancando alcuni innesti, soprattutto in attacco, e con diversi componenti della rosa in uscita) ma già s’intravede la traccia che avrà la squadra in Serie A, che poi è la stessa che aveva in Serie B da quando è arrivato Ranieri. Con più spregiudicatezza, forse, e più esperienza, sicuramente. E in questo contesto che vive sulle ali dell’entusiasmo e collaudato ormai, l’inserimento degli ultimi arrivati vien da sé. Il “Trofeo Sardegna” ha subito messo in evidenza la bontà dei nuovi acquisti, al netto dello stato di forma e del feeling tattico tutto ancora da costruire. Hanno sorpreso in particolare Sulemana e Oristanio, così giovani e già strutturati tatticamente. E incisivi con e senza palla.

Da Verona con furore

Il ghanese, vent’anni compiuti giusto due mesi fa e diciassette presenze in A con il Verona nella stagione appena conclusa, ha subito mostrato il meglio del suo repertorio, sia in fase di non possesso che nella costruzione della manovra. Un recupero su Contini in particolare ha messo in evidenza la prepotenza fisica che il centrocampista abbina a un buon tempismo. Aveva preannunciato il tiro dalla distanza come arma letale nella sua prima intervista in rossoblù ed è stato di parola, quel destro può essere davvero una soluzione alternativa. Suo, tra l’altro, anche il lancio nell’azione che ha portato al raddoppio di Pereiro. Nel cuore del campo sembra esaltarsi, è un martello nell’interdizione. L’altro ieri ha giocato in coppia con Rog e non sembra certo avere problemi di adattamento. Va chiaramente rivisto contro un avversario di livello superiore e più avanti con la preparazione (l’Olbia ha rotto il ghiaccio solo lunedì).

Sciabola e fioretto

Idem Oristanio, largo a destra nel 4-2-3-1 scelto da Ranieri per il secondo tempo di Olbia-Cagliari. Si allena con i nuovi compagni solo da mercoledì, l’ex Volendam, ma è già sul pezzo e prova subito a imporre la sua personalità tecnica. Ha senso della posizione e un sinistro fatato, ma se c’è da fare del lavoro sporco non si tira certo indietro. Alterna così giocatesse a randellate, stuzzicando la fantasia dell’allenatore e dei compagni che fiutano subito il talento e lo cercano spesso. Trequartista naturale, l’ideale nel 4-3-1-2. Anche partendo da esterno, però, può alzare il livello della qualità e dare soluzioni alternative. Molto dipenderà dai suoi step di crescita e adattamento (il test con l’Olbia ne ha esaltato le caratteristiche ma è inattendibile) e dallo spirito di sacrificio che avrà in un campionato per lui sconosciuto.

Il nodo tattico

A proposito di modulo, la sensazione è che sarà un Cagliari camaleontico anche in Serie A con cambi continui tra una partita e l’altra o all’interno della stessa. Venerdì, Ranieri è partito con il 4-4-1-1 per poi passare al rombo intorno alla mezz’ora spostando Kourfalidis tra le linee alle spalle delle due punte (il greco ha così segnato un gol e sfiorato un altro) e alternando Deiola e Makoumbou nel ruolo del regista. Nella ripresa, è passato appunto al 4-2-3-1 trovando una soluzione che potesse mettere tutti d’accordo, con Luvumbo nel cuore dell’attacco e Pereiro alla consolle. Guarda caso, è stato proprio l’uruguaiano a firmare il 2-0. La mano del Re.

