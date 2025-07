Cagliari, subito tracce di difesa a quattro 

Subito tracce di difesa quattro nel nuovo Cagliari di Fabio Pisacane che ha cominciato ieri la preparazione in Alta Val Camonica, in Lombardia, al confine con il Trentino Alto Adige. I rossoblù sono arrivati a Ponte di Legno in pullman da Linate alle 13, in tempo per il pranzo. Nel pomeriggio il primo allenamento al campo di Temù, a tre chilometri di distanza dalla sede del ritiro. Dopo il discorso alla squadra da parte dell’allenatore, subito corsa e il pallone protagonista.

Presenti anche Prati e Marin, che si sono aggregati al gruppo alla partenza all’aeroporto di Elmas. Atteso in ritiro per metà settimana, invece, Mina. Hanno svolto un lavoro personalizzato Pavoletti e Gaetano che stanno recuperando entrambi dopo un intervento chirurgico al ginocchio.