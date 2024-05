Cagliari, subito scintille: scontro tra i due Zedda 

Nel piazzale dell’ex Vetreria di Pirri il sole è a picco già alle 10 del mattino, quando cominciano ad arrivare candidati, militanti e simpatizzanti di Massimo Zedda. Qualcuno ci scherza su: “Siamo alla convention del Zedda giusto?” Sembra il preludio di quanto succederà più avanti, nel corso di una domenica caldissima (non solo meteorologicamente), con un durissimo botta e risposta a distanza tra Zedda (Massimo) e Zedda (Alessandra). Lui, candidato sindaco di Cagliari del centrosinistra, lei candidata alla guida del capoluogo per il centrodestra.

Le bordate

«Non perderemo tempo a raccontare ciò che non è stato fatto, ma diremo quel che faremo per il futuro della città. Non perderemo tempo», ribadisce l’ex sindaco, quasi caricando i tanti (almeno 400 persone) arrivati alla Vetreria, «sempre che il confronto resti nei confini dell’educazione politica. La coalizione di centrodestra, seppure con interpreti in parte diversi», il riferimento è proprio alla candidata sindaco, «è la stessa che negli ultimi cinque anni ha governato Cagliari». Una tesi che sostiene anche il presidente del Consiglio regionale Piero Comandini: «Attenti, nella coalizione di centrodestra ci sono le stesse persone che negli ultimi cinque anni hanno governato la Sardegna e Cagliari. Non posso dimenticare che Alessandra Zedda abbia scelto di aderire alla Lega, un partito che vuole dividere il Paese». Nel pomeriggio arriva la replica: «Massimo Zedda sembra intenzionalmente dimenticare il lungo periodo in cui ha governato Cagliari. Il “vero volto usato” della politica è lui. Voltagabbana alle ultime regionali, quando ha abbandonato all’ultimo minuto la coalizione di Renato Soru per accomodarsi con Alessandra Todde, il suo vero obiettivo è non perdere il treno del potere. Prendiamo atto che il candidato sindaco del centrosinistra utilizzi l’evento di apertura della sua campagna elettorale contro di me e la coalizione di centrodestra-sardista-civica e riformista che rappresento. Lo fa in un parco, l’ex Vetreria, che lui stesso nel 2019 ha lasciato inagibile e con i giochi inutilizzabili. D’ora in poi ameremmo confrontarci sui programmi, sulle cose da fare e su quelle da non fare più».

I temi

Gomitate politiche a parte, la giornata di ieri segna il “battesimo” ufficiale dell’ex sindaco che punta a riconquistare Palazzo Bacaredda. Blu jeans, camicia bianca rimboccata ai polsi, sorrisi e poi gli immancabili selfie con i simpatizzanti, Massimo Zedda (dopo Giuseppe Farris, Civica2024, e Alessandra Zedda, centrodestra, in settimana anche Emanuela Corda, Alternativa, e Claudia Ortu, Cagliari Popolare) inaugura la sua campagna elettorale. Sceglie Pirri, non è un caso, perché «rappresenta una realtà importante e fondamentale della nostra città», dice, «e il suo rilancio è una delle priorità del centrosinistra», gli fa eco Maria Laura Manca, presidente uscente della Municipalità e ricandidata alla guida del parlamentino. L’ex sindaco declina lo slogan della campagna elettorale del centrosinistra sostenuto da dieci liste (tutto il Campo largo più le civiche e una lista indipendentista-progressista): “Andiamo oltre”, il riferimento è proprio all'amministrazione di centrodestra che ha guidato Cagliari negli ultimi cinque anni. «Si può e si deve fare meglio», dice. «Cagliari ha bisogno di un nuovo slancio per lo sviluppo». Per farlo, «occorre migliorare la qualità dei servizi pubblici e cancellare la burocrazia superflua», aggiunge. I nuovi problemi si sommano a quelli vecchi: «La sanità, il benessere delle cittadine e dei cittadini; poi il tema dei cantieri per i quali bisogna accelerare la conclusione delle opere», dice ancora.

Programma

Al centro del programma di Zedda ci sono tutti i temi per la crescita città: la cultura (con la promessa di riaprire i tanti spazi oggi chiusi, proprio come «il Teatro dell’ex Vetreria chiuso ormai da diversi anni»), la pulizia della città e delle strade («con l’obiettivo di ripristinare, tra le altre cose, il lavaggio delle strade, ma stavolta senza l’obbligo del divieto di sosta nei giorni prestabiliti»), il traffico e la viabilità (puntando a «sistemare la 554 che, una volta messa in sicurezza con l’eliminazione degli incroci a raso, può diventare attrattiva per gli automobilisti che potrebbero arrivare da Quartu a via Roma in un quarto d’ora»). Ma anche il cambio di passo nella comunicazione con i cittadini («perché negli ultimi cinque anni c’è stato un cortocircuito di connessione e fiducia tra i cittadini e l’amministrazione»).

A turno, uno dopo l’altro, sfilano accanto a Massimo Zedda i rappresentanti delle dieci liste: tutti parlano di una Cagliari che deve fare i conti con le «macerie lasciate dall’amministrazione di centrodestra». La campagna elettorale è ufficialmente cominciata. ( ma. mad. )

