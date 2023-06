Cagliari su la testa, in fondo basta un gol  

Ora il Cagliari dovrà andare a vincere a Bari per conquistare la Serie A. Sarà una gestione del match più complicata rispetto a quella che sarebbe potuta essere con l’1-0 in tasca. O magari era proprio quello di cui aveva bisogno la squadra di Ranieri per caricarsi dopo una prestazione sufficiente soltanto per un tempo e giocarsi al meglio delle proprie potenzialità il ritorno della finalissima dei playoff, domani sera. Del resto, proprio quando sembrava essere spalle al muro o sul filo, ha sempre tirato fuori energie e soluzioni impensabili nel corso della stagione. La spinta dei 55mila del San Nicola è indubbiamente un fattore e uno stimolo in più per Cheddira e compagni. Ma il fattore campo in generale, in fondo, è relativo nel momento in cui emergono i valori tecnici, tattici e caratteriali delle due squadre. Può avere un peso a ridosso del match e nei primi cinque-dieci-quindici minuti, magari. Poi è il campo, solo ed esclusivamente quello, a indirizzare una partita, e di conseguenza l’umore e l’impatto ambientale. È successo a Reggio Calabria, in proporzione a Perugia e nell’ultima di campionato a Cosenza. Tutte trasferte in cui l’avversario si giocava tanto e la pressione dei tifosi era davvero asfissiante, eppure vinte dai rossoblù, o addirittura stravinte.

I meriti del Bari

Più che il San Nicola, dunque, il problema (se tale si può definire) è il Bari. Squadra organizzata, solida e snella allo stesso tempo, e di qualità. Ha confermato alla Domus di valere quel terzo posto che le consente ora di avere due risultati su tre a disposizione. Undici-occasioni-undici da rete sono un segnale inconfutabile, soprattutto nella ripresa la formazione pugliese ha messo sotto assedio il Cagliari senza dargli nemmeno la possibilità di ragionare. Anche il primo tempo del Parma nell’Isola, però, ha fatto scuola, sembrava esserci una categoria di differenza tra i due organici sino all’intervallo, poi è iniziato il Luvumbo-show e al Tardini è andata come è andata. Domani, insomma, sarà tutta un’altra storia. Da costruire da zero. Da interpretare, passo dopo passo. Da sviluppare. Da gestire, eventualmente. Da vincere.

Lapadula c’è

Il Cagliari ha i mezzi per poterlo fare. Ha intanto il capocannoniere indiscusso del torneo, che segna pure quando va a lasciare il mastello dell’umido sotto casa. Un’occasione e un gol l’altro ieri, alla faccia del collega Cheddira (che ha fatto il bello e il cattivo tempo ma anche il pieno di rimpianti). Ranieri lo ha risparmiato appositamente nell’ultima mezz’ora e al San Nicola, tra l’altro, l’italo-peruviano ha già timbrato il cartellino quattro mesi fa in campionato prima di uscire per un inutile doppio “giallo”. Qualche giorno dopo portò tutta la squadra a pranzo in ristorante per farsi perdonare, e proprio da quel momento è iniziata la sua scalata nella classifica marcatori sino alla vetta.

I punti fermi

Nel frattempo, è uscito finalmente dal guscio Luvumbo. Quale occasione migliore poi per Pavoletti e Prelec per lasciare il segno in un’annata contraddittoria per entrambi. Fiato sospeso per Mancosu, potrebbe farcela. Più complicato, invece, un recupero di Nandez. Rassicura, intanto, il ritorno di Dossena, il vero anti-Cheddira (in campionato gli ha nascosto il pallone) e punto di riferimento là dietro. La sua assenza (per squalifica) si è fatta sentire tantissimo nel primo round col Bari viste le difficoltà di Goldaniga e Altare e della fase difensiva in generale. Anche se la garanzia principale in vista del match di ritorno resta lui, Re Claudio II Ranieri, che proverà a mettere sotto scacco il Bari per poi colpirlo al momento giusto. Del resto, basta un gol, anche al 96’ come l’altro ieri, per dare un senso alle prodezze di Radunovic e ritrovarsi la mattina dopo in Serie A.

RIPRODUZIONE RISERVATA