cagliari, stretta finale per Nicola 

Ultimo weekend di riflessione prima della stretta finale. Tra oggi e domani potrebbe esserci un nuovo incontro, quello risolutivo, tra Cagliari ed Empoli per trovare un punto d’intesa tra richiesta e offerta e permettere così a Nicola di liberarsi dal club toscano e poter iniziare ufficialmente il percorso in rossoblù. Anche se, di fatto, l’allenatore piemontese sta già lavorando per la prossima stagione. Ha dato il proprio benestare alle scelte fatte dalla sua futura società, sui rinnovi dei contratti in scadenza e, soprattutto, sui mancati riscatti di Shomurodov, Petagna e Oristanio. Nei continui contatti (informali) con il ds Bonato avrebbe pure indicato le priorità tecniche-tattiche del progetto e tracciato un identikit del suo attaccante ideale (ne dovrebbero arrivare almeno due). Intanto, continua il pressing del Bologna su Dossena.

Il braccio di ferro

Sarà una settimana cruciale, insomma, per il successore di Claudio Ranieri. L’Empoli sembra aver allentato la presa, per quanto voglia monetizzare il più possibile il divorzio. Era partito dalla richiesta di un milione e mezzo escludendo a priori contropartite tecniche o l’eventuale coinvolgimento nella trattativa di Marin (non riscattato poi, guarda caso). Ora potrebbe accontentarsi di meno di un milione, magari attraverso il trasferimento di uno tra Ismajli e Luperto. Soprattutto l’albanese, classe 1996, impegnato negli Europei in Germania, andrebbe a coprire il vuoto lasciato a destra da Nandez, oltre a essere un filo conduttore per Nicola del quale è stato un punto fermo sino a un mese fa. Così come lo stesso Marin, rientrato nell’Isola con un ingaggio importante ma pronto a mettersi a disposizione in attesa di capire quali nuovi scenari gli riserverà il mercato. Negli ultimi due anni è cresciuto tanto, ma il suo percorso in Toscana si è chiuso con il contemporaneo cambio di direttore sportivo e guida tecnica. A proposito: il nuovo allenatore dell’Empoli non sarà Di Francesco, che proprio ieri si è liberato dal Frosinone e ha accettato l’offerta del Venezia.

Lavori in corso

Marin dovrebbe partire in ritiro, così come Veroli e Kourfalidis, rientrati a loro volta da Catanzaro e Feralpisalò. Si complica, invece, il ritorno di Oristanio. Il Cagliari ha scelto di non esercitare l’opzione per il riscatto considerando eccessivi 4 milioni e ha chiesto all’Inter di ricontrattare l’affare a cifre e condizioni diverse. Nel frattempo, sulle tracce del talento campano, si sarebbero messe anche altre squadre, tra cui il Genoa. Per quanto la volontà del diretto interessato, manifestata anche di recente al proprio agente e ai dirigenti nerazzurri, sia quella di dare un seguito all’esperienza fatta in Sardegna. Fiato sospeso.

Sembra, al contrario, una formalità il rinnovo di Viola. L’accordo raggiunto da un pezzo, il Cagliari aspetta forse l’annuncio del nuovo allenatore e il ritorno del fantasista in vacanza negli Stati Uniti per formalizzarlo. Può chiudersi dopo due anni, invece, l’avventura di Dossena, tentato dal Bologna e dalla Champions.

