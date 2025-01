Per raggiungere il record di Bologna, Cagliari deve fare ancora tanta strada. Nel capoluogo emiliano l’anno scorso neanche un pedone è morto investito da un’auto. Per il sindaco è merito delle “Zone 30”. Su questa linea si vuole muovere anche il capoluogo isolano: istituire limiti di velocità in tutta la città. Così come ha fatto il primo cittadino di Olbia Settimo Nizzi convinto apripista in Italia: «Non tornerei indietro».

a pagina 13