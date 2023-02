«Cagliari, sto arrivando» 

Nicola Chirinsky Pietrangeli è il tennis. Lo ha rappresentato, ne ha facoltà. Ha 89 anni e una testa come poche, grazie a quello che ha fatto e che ha visto. Uno dei giocatori migliori del mondo prima dell’era Open, fino al 1974, quando chiuse una carriera irripetibile, perlomeno da queste parti del globo. E quindi parla. E non le manda a dire.

Nicola Pietrangeli, in che stato di salute è il tennis italiano?

«Penso che questo momento tutto, l’intero movimento, stia benissimo. Come poche volte prima d’ora. La federazione italiana è la numero uno al mondo, per numeri e organizzazione. Il torneo di Roma che diventa di due settimane, con un centinaio di giocatori, non è solo una grande soddisfazione per il presidente Binaghi, ma un premio al lavoro di tanti. Abbiamo una squadra fortissima, stiamo cercando di trovare un bel doppio per nominare i successori di Fognini e Bolelli. In singolare stiamo alla grande. E attenzione, perché Sinner non si ferma qui. Sinner è uno che può solo migliorare, è capoccione perché è tedesco dentro».

Berrettini si è offeso, dopo le sue parole.

«Io gli auguro di tornare a vincere dopo mesi. Ho detto solo che sta pensando molto ad altro, pubblicità e non solo, ma lo capisco. Beato lui, non è una critica e non voleva essere un’offesa. Non facciamo polemiche, anche Panatta – che aveva un fisico favoloso – aveva nelle gambe il suo punto debole, come per Matteo. Quindi ci devono lavorare, non devono offendersi. Berrettini si sta allenando e si rimetterà a correre».