Cagliari, stasera in Brianza il vero esame di maturità 

Il vero esame di maturità non era certo contro la Juventus, è questo in casa del Monza. Nel primo dei due posticipi della 7ª giornata (ore 18.30, arbitra Calzavara), il Cagliari può e deve dimostrare di avere una marcia in più rispetto a chi lotta per la salvezza. Un segnale già l’aveva dato al debutto a Parma e poi ancora alla Domus con il Lecce. Stavolta, però, è diverso. Il campionato è entrato in circolo e l’asticella sta salendo anche in quelle partite sulla carta più abbordabili. E dallo scontro diretto di oggi (fa strano chiamarlo ancora così) passa - paradossalmente - il 3° posto in classifica. Brividi su brividi nella nuova sfida tra sogno e realtà.

La spinta dei tifosi

Saranno 1.376 nel settore ospiti a sostenere la squadra di Pisacane, tra emigrati sardi e tifosi - la maggior parte - giunti apposta dall’Isola. Un numero pazzesco considerato che si giocherà in un giorno feriale. Il pari con la Juve, per quanto sofferto, ha alimentato l’entusiasmo dell’ambiente e rafforzato, all’interno del gruppo, l’autostima e la consapevolezza di poter reggere qualsiasi urto con spirito di sacrificio e organizzazione, senza perdere di vista l’obiettivo. Fondamentale. Anche perché il Monza proverà in ogni modo a forzare il blocco, alla ricerca della seconda vittoria in campionato.

Le incognite

Sul volo che ieri ha portato i rossoblù in Lombardia l’adrenalina si tagliava a fette. E dovrà essere bravo Pisacane a fare in modo che l’equilibrio non sia solo tattico, ma anche mentale. La squadra è collaudata e difficilmente ci saranno stravolgimenti. Giusto qualche accorgimento, se proprio necessario, se ispirato, magari, dal risveglio questa mattina. Un dubbio nel cuore della difesa col ballottaggio tra Deiola e Mina al fianco di Rodríguez. Il secondo in attacco: una o due punte (come ha lasciato intendere ieri in conferenza stampa Pisacane)?

Ex speciali

Il resto vien da sé. A partire da Maldini che cerca il 5° gol di fila (l’ultimo rossoblù a farlo era stato Joao Pedro) proprio contro la squadra con cui aveva dato il meglio di sé prima di sbarcare nell’Isola. «Sarà una partita speciale», ha ammesso lo stesso fantasista che proprio al “Brianteo” segnò al Cagliari, su punizione, la rete che considera la più bella, sinora. Ex Monza è anche Gagliardini: spera, a sua volta, di ritagliarsi spazio nella ripresa. Dall’altra parte, un altro ex speciale della serata, il difensore Andrea Carboni, sardo di Tonara col Cagliari addosso avendo fatto tutta la trafila nel settore giovanile sino alla prima squadra. Da quattro anni in Brianza (con una breve parentesi a Venezia), oggi è uno dei punti fermi di Juric, così come Folorunsho, che indossava la maglia rossoblù sino a cinque mesi fa.

Il solito blocco

Osservato speciale Caprile, ci saranno gli osservatori di Mancini in tribuna per monitorare lui e i due azzurri già collaudati Maldini e Romano in vista della prossima finestra di Nations League. Al via insieme al portierone veronese, dunque, Zé Pedro, Mina, Rodríguez, Obert, Romano, Winks, Adopo, Maldini, Nzola e Mendy, schierati, nel caso, col 4-3-1-2. Ancora out Trepy, oltre a Idrissi e Felici.

In campo con il 3-4-2-1, l’undici brianzolo, con Tornqvist, Kouadio, Goglichidze, Carboni, Birindelli, Akinsanmiro, Folorunsho, Mangas, Robinson, Cutrone e Varela, anche lui a segno quattro volte, sin qui, come Maldini. Monza-Cagliari passerà anche (o soprattutto?) per i loro gol.

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