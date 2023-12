Cagliari, stasera i punti pesano come macigni 

A cinque giornate dal giro di boa i punti iniziano a pesare, soprattutto negli scontri diretti, e questo di stasera alla Unipol Domus col Sassuolo lo è a tutti gli effetti. Il Cagliari ha poi bisogno di ritrovare il sorriso e positività dopo la rabbia accumulata nove giorni fa all’Olimpico. Per quanto il match con la Lazio - paradossalmente - abbia confermato - nonostante il risultato finale e al netto dell’errore di Hatzidiakos - la crescita di un gruppo sempre più identitario, bello compatto quando è sotto pressione e consapevole delle proprie potenzialità.

L’andamento

L’assenza tra i neroverdi di Berardi (squalificato insieme a Boloca) smorza inevitabilmente lo spauracchio dell’avversario, che si esalta in trasferta dove ha vinto già due volte (soprattutto a San Siro contro l’Inter) ma perde, appunto, l’uomo chiave negli ultimi venti-trenta metri considerato che il capitano ha messo lo zampino in tutti i successi sin qui ottenuti dalla formazione emiliana e su 10 dei 21 gol complessivi, con 7 reti e 3 assist. I rossoblù, allo stesso tempo, hanno ricominciato a far valere il fattore campo conquistando 7 punti nelle ultime 3 gare.

Il calendario

Dolce concessione del destino che, però, Ranieri, dall’alto della sua esperienza, identifica più come un possibile tranello. Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. E l’allenatore di Testaccio non si fida affatto delle eventuali carenze tecniche (o caratteriali) del Sassuolo. Si fida ciecamente, tuttavia, della sua squadra alla quale ha chiesto un approccio forte e ulteriore cura nei dettagli. Troppo importante la posta in palio per farsi condizionare da fattori esterni, visti poi gli altri risultati e le insidie del calendario che mette di nuovo a un bivio i rossoblù. Dopo il Sassuolo, sono in programma, infatti, due trasferte consecutive, contro il Napoli dell’ex Mazzarri e a Verona con l’Hellas. A chiudere il 2023 il faccia a faccia con l’Empoli nell’Isola. È il mese della verità, insomma. E se questa di oggi non è la partita più importante, poco ci manca.

Senza Makoumbou

L’attesa è frenetica. E se la squalifica di Berardi pesa non poco e può condizionare l’interpretazione della gara da parte del Sassuolo, quella di Makoumbou nel Cagliari non è da meno negli equilibri della squadra. Non a caso, il centrocampista congolese è stato l’unico rossoblù, sinora, a giocare sempre dal primo minuto ed è un punto di riferimento in entrambe le fasi della manovra a prescindere dal sistema di gioco. A sostituirlo potrebbe essere ancora Sulemana, come due sabati fa all’Olimpico dopo l’espulsione. Probabile il ritorno alla difesa a quattro, dove potrebbe trovare spazio Nandez. Davanti, Lapadula e Luvumbo sembrano favoriti su Petagna, Pavoletti e Shomurodov.

I probabili undici

A rompere il ghiaccio alle 20.45 potrebbero essere pertanto Scuffet tra i pali, Nandez, Dossena, Goldaniga e Augello in difesa, il trio Sulemana-Prati-Jankto nel cuore del campo, Viola sulla trequarti e la coppia Lapadula-Luvumbo in attacco. Nel caso, attraverso il modulo 4-3-1-2. Tra i convocati anche Di Pardo, un mese e mezzo dopo l’infortunio.

L’ora di Castillejo

Nel Sassuolo, saranno quasi certamente Racic e Castillejo a prendere il posto di Boloca e Berardi. Per il resto, verso la conferma – per lo più – il blocco che ha giocato (e perso in rimonta) contro la Roma. Gli undici neroverdi al via dovrebbero essere pertanto Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Vina, Racic, Henrique, Castillejo, Thorstvedt, Laurient e Pinamonti. Dovrebbe partire ancora dalla panchina l’ex portiere del Cagliari Cragno che da quando ha lasciato la Sardegna, dopo la retrocessione, non ha avuto granché fortuna, tra il Monza lo scorso campionato e ora in Emilia. Se non dovesse giocare, si consolerà con gli applausi della Domus, verso l’ennesimo sold-out. Cuore e batticuore, ma oggi contano, soprattutto, i tre punti.

