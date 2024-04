cagliari, spunta tiafoe 

Limati gli ultimi dettagli e arrivati in città i protagonisti, da oggi si fa sul serio. Inizia oggi alle 10, con il primo turno delle qualificazioni, la seconda edizione dell'Atp 175 Challenger di Cagliari, il Superchallenger sui campi del circolo di Monte Urpinu, che vedrà sfidarsi quindici dei primi cento della classifica mondiale.

Subito una sorpresa per gli appassionati sardi: la testa di serie numero 1 è Frances Tiafoe. Salutato il campione uscente Ugo Humbert, in gioco a Madrid fino a ieri, gli organizzatori hanno offerto una wild card allo statunitense, numero 21 della classifica mondiale e TopTen meno di un anno fa. Dopo il bye del primo turno, potrebbe arrivare subito un match per palati fini, visto che il 26enne del Maryland si potrebbe trovare contro Fabio Fognini (con l'azzurro in vantaggio 2-0 negli scontri diretti, sempre in cinque set, l'ultimo datato Wimbledon 2019), qualora il ligure battesse all'esordio il “fratello d'arte” Federico Coria (suo fratello Guillermo “El Mago” è stato numero 3 del mondo e finalista al Roland Garros vent'anni fa). Fognini è in vantaggio anche negli h2h contro l'argentino, con la vittoria sul rosso di Rio de Janeiro due anni fa.

Musetti in campo

Numero 2 del seeding è Lorenzo Musetti, che ieri si è allenato con Giacomo Crisostomo, 21enne tesserato per il Tc Cagliari e impegnato nella stessa giornata nelle qualificazioni dell'Itf del Forte Village. Il carrarino, dopo il bye, troverà un qualificato, mentre nei quarti potrebbe provare a prendersi una rivincita contro Nuno Borges, il tennista portoghese che lo ha eliminato in due set nell'Atp 250 dell'Estoril tre settimane fa. Il lusitano, numero 7 del tabellone, avrà come primo ostacolo la wild card Francesco Maestrelli. La terza testa di serie è stata affidata all'argentino Mariano Navone, che nei quarti potrebbe incrociare il suo cammino con quello di Lorenzo Sonego, numero 5, subito in campo contro lo statunitense Alex Michelsen. Numero 4 del seeding è lo statunitense Christopher Eubanks e 6 l'ungherese Marton Fucsovics, chiamato subito a rispondere agli attacchi della wild card Giulio Zeppieri. Chiude l'elenco delle teste di serie il sesto italiano in tabellone, Luciano Darderi, che esordirà contro l'argentino Thiago Agustin Tirante.

Da oggi le qualificazioni

Oggi alle 10 iniziano le qualificazioni: tabellone a sedici che da quattro pass per il main draw a chi supererà i due turni. Il tabellone cadetto è aperto dal canadese Gabriel Diallo, il potente giocatore che lo scorso anno battè Musetti in Coppa Davis. Sei italiani in gara anche stavolta, a partire da Francesco Passaro, che incontrerà l'austriaco Lucas Miedler. Marco Cecchinato, a suo agio sul rosso sardo (gli appassionati lo ricorderanno finalista nell'Atp 250 del Forte Village quattro anni fa), inizia contro il giapponese Tatsuma Ito e nel turno decisivo potrebbe trovare Francesco Ferrari, che non ha un avversario facile, avendo pescato il giapponese Shintaro Mochizuki. Il quarto basso del tabellone cadetto è probabilmente il più interessante per gli appassionati di casa, essendoci tre italiani e il più giovane dei fratelli Cerundolo, Juan Manuel, tesserato per il circolo ospitante. L'argentino testerà le ambizioni di Federico Salomone, fresco di match di Serie B con la maglia del Tc Terranova e a Cagliari grazie alla vittoria nell'Open disputato su questi stessi campi la scorsa settimana. Chi vince, sfiderà il vincente tra Andrea Pellegrino e la wild card Samuele Pieri.



