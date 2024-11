Cagliari-spettacolo, 3-3 con il Milan 

Due gol di Zappa, uno più bello dell’altro (un terzo persino annullato dal Var) consentono al Cagliari di agguantare con pieno merito il Milan all’89’. Gara combattuta, bellissima, che ha scatenato l’entusiasmo dei tifosi. Pronti via e il Cagliari passa con Zortea. Il Milan, con due lampi di Leao, ribalta il risultato. Il pari lo firma Zappa in apertura di ripresa. Cagliari in controllo, ma un errore a metà campo spiana la strada ad Abraham. I rossoblù non ci stanno e Zappa la mette lì, all’incrocio. Che spettacolo: 3-3, alla Unipol Domus esplode la festa.