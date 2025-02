Cagliari, spazza via i fantasmi di Torino 

Dieci giorni per ricaricare le pile, sia fisiche che mentali. Con allenamenti ad alta intensità e continui confronti ad Asseminello. Di questo, stando anche alle parole del suo allenatore nello sconsolato post gara di Torino, aveva bisogno il Cagliari che ora, però, deve dimostrare sul campo che si è trattato di un semplice incidente di percorso. Di avere, dunque, ben chiari quali sono l’obiettivo, la tabella di marcia, le insidie. E di saper trasformare la serataccia con i granata in un trampolino di rilancio nella corsa salvezza. L’arrivo stasera alla Domus della Lazio - a sua volta reduce dalla sconfitta interna con la Fiorentina in campionato e da quella indolore col Braga in Europa League - certo non agevola la squadra di Nicola che ha tirato fuori il meglio di sé, però, proprio nei momenti più complicati, persino in situazioni sulla carta proibitive. Con i biancocelesti, inoltre, c’è un conto in sospeso dal match d’andata, condizionato dalle espulsioni di Mina e Adopo. Nessuno le ha dimenticate nello spogliatoio rossoblù, soprattutto il difensore colombiano che rinnova così il duello con l’attaccante argentino Castellanos. Curiosamente, anche quattro mesi fa all’Olimpico si giocò di lunedì.

Quattro mesi fa

Bastone e carota in settimana per entrare nella testa e nelle gambe di un gruppo scaricato dal trittico Monza-Milan-Lecce che gli ha, tuttavia, permesso di tirare fuori la testa dall’acqua (per dirla alla Claudio Ranieri, che avrebbe pure mimato il movimento con le mani). È stato un lavoro doppio e chirurgico quello dello staff tecnico, sia strategico che psicologico. Il fatto che si giochi in Sardegna aiuta a ripartire a testa alta e dà ulteriore credibilità alle ambizioni del Cagliari che già a Roma aveva creato qualche problemino alla Lazio, prima che la situazione sfuggisse di mano all’arbitro Ayroldi (il giorno dopo l’Aia ha addirittura chiamato il presidente Giulini per scusarsi) e che la partita fosse inevitabilmente condizionata dai due “rossi”. Da queste certezze riparte pertanto Nicola che, allo stesso tempo, deve ritrovare quelle perse due venerdì fa a Torino. Dove l’approccio dell’intera squadra è stato troppo molle e certe scelte iniziali non hanno pagato.

Certezze e dubbi

E tra le certezze da rilanciare (e consolidare) ci sono Makoumbou e Adopo nel cuore del campo, dove, però, potrebbe trovare spazio anche Deiola. Dovrebbe essere questa la novità preannunciata ieri da Nicola. Verso la conferma gli altri. L’unico vero (maxi) ballottaggio sulla corsia di sinistra con Obert (fresco di rinnovo sino al 2029), Augello (rispedita al mittente la richiesta del Lecce) e Felici (romano e romanista, passato, però, per le giovanili della Lazio) per due maglie. A rompere il ghiaccio alle 20.45 potrebbero essere pertanto Caprile (l’unico a salvare la faccia a Torino), Zappa, Mina, Luperto, Augello (o Obert), Adopo, Makoumbou, Deiola, Zortea, Piccoli e Felici, schierati nel caso con il 4-3-3 (o 4-5-1).

L’Aquila ferita

E se la squadra di Nicola ha bisogno di ritrovare subito la strada verso la salvezza, la Lazio non può permettersi ulteriori passi falsi dopo lo scivolone contro i viola se vuole restare nel vagone davanti del treno che porta in Europa. Baroni cerca continuità attraverso i suoi punti fermi. Romagnoli e Gila davanti al portiere Provedel, quindi. Nelle fasce Hysaj e Marusic sono favoriti sull’ex Pellegrini. Guendouzi e Rovella presidieranno la mediana. Sulla trequarti agiranno Isaksen e Zaccagni con Dia alle spalle del vertice offensivo Castellanos. La Lazio potrebbe così oscillare tra il 4-2-3-1 e il 4-3-3 come il Cagliari che, oltre ai punti, cerca stasera anche uno slancio emotivo per affrontare poi al meglio il Parma domenica prossima, sempre alla Domus, in uno scontro diretto fondamentale, manco a dirlo. Una missione alla volta, però.

