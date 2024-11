Cagliari sorridi, è tornato Zito-gol  

L’ultimo gol lo aveva segnato al Napoli il 25 febbraio consentendo al Cagliari di conquistare, in extremis, un punto rivelatosi poi fondamentale per la salvezza. Da allora Luvumbo non era più riuscito a gonfiare la rete, nemmeno in amichevole o con la maglia della nazionale angolana. Quasi una maledizione, lunga più di otto mesi, che rischiava di minargli la crescita e la credibilità. Sino al guizzo vincente di quattro giorni fa all’Olimpico, con la complicità di un difensore laziale. L’unica nota lieta - insieme alla compattezza dimostrata dalla squadra in 11 contro 11 - di una serata amara e surreale a dir poco. Indubbiamente, una liberazione per il giovane talento africano racchiusa in quell’urlo liberatorio, inginocchiato con i pugni chiusi, prima di prendere il pallone, metterlo sotto la maglietta per mimare un pancione e dedicare così la prima perla stagionale al figlio in arrivo e alla moglie Milena.

Il nodo tattico

Tempo al tempo. «Ma io non sono preoccupato, io sono soddisfatto del lavoro che Zito fa per la squadra», ha ribadito spesso in questi mesi Davide Nicola, che pure non ha esitato a bacchettarlo se necessario (contro il Torino lo ha addirittura sostituito tra primo e secondo tempo perché non interpretava al meglio il ruolo della mezzala in fase di non possesso). Non ha mai smesso di puntarci, l’allenatore piemontese. «Del resto non è una punta, lui è un esterno e non dobbiamo aspettarci da lui tanti gol», aveva puntualizzato a una domanda specifica, andando quasi in controtendenza con il suo predecessore Ranieri che, al contrario, chiedeva a Luvumbo di cercare la porta con più insistenza. «Mi ha preso talmente alla lettera che ora la cerca da ogni posizione», ci aveva scherzato su Sir Claudio che, in linea in questo caso con Nicola, ha sempre predicato prudenza e pazienza per salvaguardarne il talento e l’istinto. Entrambi hanno provato inizialmente ad avvicinarlo il più possibile alla porta per poi riportarlo sulla fascia, il suo habitat naturale, dove può dar sfogo all’esplosività e all’imprevedibilità, oltre alle qualità tecniche che sta perfezionando anno dopo anno. Spalle alla porta in attesa di palloni giocabili è come un leone in gabbia, Zito. Come se fosse silenziato. Anche se il gol contro la Lazio è arrivato proprio in questo modo. Col destro, tra l’altro. Un paradosso o l’altra faccia di Luvumbo?

Il Diavolo nel mirino

Di certo, la salvezza del Cagliari passa anche dai gol di Luvumbo. Così come la buona riuscita del progetto di Nicola nell’Isola non può prescindere dalla gestione di Zito, sotto il profilo tattico in primis, ma anche mentale. L’angolano ha bisogno di una guida sicura che lo indirizzi in questo momento forse cruciale per la sua carriera, dopo aver dimostrato di poterci stare, eccome, nel calcio che conta. E dopo aver dato una stabilità anche alla sua vita privata, vuole dare una svolta in campo. Contro la Lazio ha rotto il ghiaccio, finalmente. Ora punta il Milan al quale ha già segnato un anno fa più o meno di questi tempi. Lunedì all’Olimpico, il Cagliari avrà pure perso la partita più assurda, ma ha ritrovato il suo attaccante.

RIPRODUZIONE RISERVATA