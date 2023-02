Cagliari, sono punti pesantissimi 

Cagliari 1

Benevento 0

Cagliari (3-4-1-2 ) : Radunovic; Altare, Dossena, Obert (37' st Goldaniga); Zappa, Makoumbou, Kourfalidis (19' ps Lella), Azzi; Mancosu (1' st Luvumbo); Lapadula, Prelec (18' st Millico). In panchina Aresti, Lolic, Capradossi, Carboni, Delpupo, Griger. Allenatore Ranieri.

Benevento (3-5-2) : Paleari; Veseli (34' st Letizia), Leverbe (45' st Kubica), Tosca; Improta, Karic (34' st Koutsoupias), Acampora, Tello, Foulon (20' st Jureskin); Simy (20' st Pettinari), La Gumina. In panchina Manfredini, Lucatelli, Agnello, Abdallah, Perlingeri, Sanogo, Capellini. Allenatore Stellone.

Arbitro : Sozza di Seregno.

Rete : nel st 31' Lapadula.

Note : ammoniti Veseli, La Gumina, Millico, Stellone, Dossena. Al 28' st espulso Altare per doppia ammonizione. Spettatori 12.658, incasso 142.672 euro. Angoli 8-3 per il Cagliari. Recupero 3' e 4'.

Se la promozione si giocasse tra le mura amiche, il Cagliari probabilmente tornerebbe in Serie A a vele spiegate. Effetto Domus, dove l’undici rossoblù ha vinto le ultime cinque partite, compresa quella di ieri contro il Benevento, e ottenuto 27 dei 35 punti che gli permettono di restare in corsa per la promozione nonostante i continui passi falsi lontano dall’Isola. Dr. Jekyll e Mr. Hyde gli fanno un baffo, come se avesse una doppia personalità o non riuscisse a gestire la pressione fuori dal suo habitat. Pazzesco. Anche perché in casa non sbaglia più un colpo, trasforma le difficoltà in opportunità, non sente il peso delle assenze, cavalca l’entusiasmo e mostra un cinismo invidiabile sotto porta. Così, senza fare chissà quali sfracelli e in inferiorità numerica, batte per la seconda volta in questo campionato le Streghe (1-0 il punteggio) riportandosi in zona playoff e riscattando in tempo reale la sconfitta di Modena (in attesa della decisione del Giudice sportivo dopo il ricorso presentato dai rossoblù per il “giallo” fantasma di Zappa). A quattordici minuti dallo scadere il gol decisivo del grande ex Lapadula, a segno anche all’andata e capitano per l’occasione. Un successo pesantissimo anche mentalmente. Ora, però, la squadra di Ranieri deve sbloccarsi in trasferta e la sfida di sabato a Bari può valere una stagione.

Anche Kourfalidis ko

Tra tante assenze, il ritorno di Mancosu dopo due mesi e l’esordio dal primo minuto di Prelec. I rossoblù al via pertanto col terzetto Altare-Dossena-Obert davanti al portiere Radunovic, Kourfalidis e Makoumbou nel cuore del campo, Zappa e Azzi sulle fasce, Mancosu trequartista, la coppia Lapadula-Prelec in attacco. Agli infortuni di Pavoletti, Deiola, Di Pardo, Nandez e Viola si sono aggiunti quelli di Falco, Barreca e, dal 19’, Kourfalidis, sostituito da Lella. Squalificato, invece, Rog. Dal 3-4-1-2 rossoblù al 3-5-2 giallorosso. Stellone si gioca l’esordio con Paleari, Veseli, l’ex Leverbe, Tosca, Improta, l’altro ex Tello, Acampora, Karic, Foulon, La Gumina e Simy. Primo tempo a fuoco lento con fiammate improvvise. Come il lancio chirurgico di Mancosu per Prelec che, a tu per tu col portiere, gli calcia addosso cercando il tunnel. Lo stesso fantasista sardo ci prova con una semi rovesciata dal limite (palla di poco a lato). Prima dell’intervallo il tentativo di Lella (centrale e prevedibile) e il colpo di testa (alto) sull’invito a nozze del solito Mancosu.

Ci pensa Lapadula

Subito il cambio tra Mancosu e Luvumbo, dentro poi Millico per Prelec. Ma è il Benevento a conquistare metri e coraggio. Radunovic non si fa sorprendere dalla girata al volo di La Gumina, dall’altra parte Lapadula non coglie l’attimo e calcia tra le braccia di Paleari. Al 28’ il doppio “giallo” di Altare gela la Domus. Ma tre minuti dopo, il colpo di testa vincente dello stesso Lapadula – sul corner di Millico – la fa esplodere e spazza via i fantasmi. Nel finale l’arrembaggio del Benevento. Dentro anche Goldiniga a difesa del fortino. I tre punti sono in cassaforte. Tre punti pesantissimi.

