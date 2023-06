Cagliari, sono già iniziate le grandi manovre 

C’è chi non smette di festeggiare neanche quando va a dormire e chi già pensa, tra un brindisi e l’altro, alla squadra del prossimo anno. Tra questi, il presidente Giulini e l’allenatore Ranieri che presto si incontreranno, insieme al direttore sportivo Bonato, per fare il punto della stagione appena conclusa e una traccia del Cagliari che tra due mesi dovrà di nuovo confrontarsi con le big del calcio italiano. Già c’è una base concreta attorno alla quale costruire un progetto solido in grado di reggere l’urto della Serie A ma anche di prospettiva. Tra gli ultra trentenni qualcuno potrebbe fare la valigia. Per tanti giovani sarà il vero esame di maturità, altri potrebbero arrivare per rinfrescare la rosa. Sarà indubbiamente un mercato chirurgico, con un occhio ai bilanci, senza ingaggi faraonici, ma in linea con le esigenze del tecnico che preparerà una sorta di lista della spesa con le caratteristiche dei giocatori di cui ha bisogno per completare l’organico e sollevare l’asticella. Un attaccante intanto, magari due. Almeno un centrocampista e un difensore di spessore, più un portiere che possa coprire le spalle a Radunovic. Tutto poi è legato alle opportunità che offrirà l’estate e alle cessioni, alcune sofferte, tante inevitabili.

I senatori

Salvo colpi di scena, il Cagliari ripartirà da Lapadula, Nandez (nella speranza di trovare un accordo per il rinnovo del contratto prima che inizi il campionato), Makoumbou, Azzi, Dossena, Zappa, Obert e il portiere Radunovic. Su Mancosu e Pavoletti pesano inevitabilmente le carte d’identità, anche se – oggettivamente – viene difficile immaginare oggi un Cagliari senza di loro. Entrambi rappresentano un valore aggiunto sia dal punto di vista tecnico che caratteriale e hanno dimostrato di poter dare un contributo importante (e decisivo) a prescindere dal minutaggio. Giusto il tempo di smaltire le tossine di un torneo lungo e logorante e la tensione emotiva che ha accompagnato questi playoff: ne parleranno in primis con il presidente, quindi con l’allenatore. Diversa la situazione di Nandez, che va in scadenza al termine della prossima stagione. Due pertanto le strade percorribili: o l’uruguaiano rinnova o il Cagliari rischia di perderlo tra un anno. Già c’è un accenno di trattativa e il legame sempre più forte tra l’ex Boca e l’Isola (dove ha ritrovato l’amore) potrebbe spingerlo anche a rinunciare a qualcosa pur di continuare a indossare la maglia rossoblù. Tempo al tempo.

In rampa di lancio

Il tempo è indubbiamente un buon alleato per Luvumbo, Kourfalidis e Obert, classe 2002 in rampa di lancio nel calcio che conta dopo le prove generali tra i cadetti. Per l’angolano le richieste fioccano (non solo in Italia), ma Giulini non ha alcuna intenzione di privarsene, figurarsi Ranieri. Per il greco, che già ha assaggiato la Serie A due stagioni fa, può essere l’anno della svolta. Lo slovacco potrebbe addirittura partire titolare in coppia con Dossena, uno dei protagonisti assoluti della scalata e punto fermo - manco a dirlo - del Cagliari che verrà. Per tutti, chiaramente, la situazione contrattuale andrà rivisitata, magari con un adeguamento dell’ingaggio. Per Dossena in particolare c’è grande attesa in Serie A, così come per Makoumbou che nel finale ha preso per mano la squadra dimostrando a più riprese di essere ormai pronto per il grande salto.

Al debutto

La Serie A non è certo una novità per Deiola e Zappa, che hanno accumulato esperienza e personalità quest’anno, sanno bene poi quello di cui ha bisogno Ranieri e ci arrivano carichi come molle. Avranno più concorrenza, questo sì. L’ex Pescara potrebbe giocarsela sempre con Di Pardo (il riscatto dalla Juventus è automatico con la promozione). A centrocampo, invece, potrebbe arrivare un giocatore di qualità per dare un’alzata. Magari anche un play. A prescindere, il sangavinese resta un punto riferimento per l’allenatore e per i compagni. Sarà, invece, la prima stagione da protagonista nella massima serie per il portiere Radunovic aspettando un vice esperto e affidabile all’occorrenza. Sarà addirittura l’esordio assoluto per Azzi che ci arriva a 28 anni, ma dalla porta principale, dopo tanta gavetta tra C e B.

In uscita

Per tutti gli altri andranno fatte delle valutazioni più articolate. Se per Altare la conferma vien da sé, per Goldaniga è legata magari all’arrivo di un eventuale altro difensore. Difficilmente ci sarà una seconda chance per Capradossi. In uscita anche Millico e Falco. Sarà disposto poi Viola a un altro campionato col contagocce? Presto ci potrebbe essere un confronto tra la società e l’entourage di Rog per capire che cosa è meglio per il croato. Al posto di Barreca potrebbe arrivare un altro terzino sinistro da sovrapporre ad Azzi. Non è esclusa un’esperienza in prestito in B per Prelec e Lella. Pereiro a sua volta tornerà dal prestito al Nacional ma difficilmente resterà. Bisognerà capire, invece, che intenzioni hanno l’Inter con Bellanova e l’Empoli con Marin e Walukiewicz.

La nuova stagione

Il conto alla rovescia è già iniziato. I dirigenti rossoblù stanno definendo gli ultimi dettagli della preparazione che, quest’anno, potrebbe svolgersi per buona parte in montagna dopo una decina di giorni ad Asseminello. Dopo la grande festa, la grande sfida.

