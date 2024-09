Cagliari sogna con Luna Rossa 

Cagliari celebra con orgoglio la vittoria di Luna Rossa tra le acque di Barcellona nella semifinale di Louis Vuitton Cup contro American Magic. E mentre tra tifosi e appassionati crescono le speranze per l’atto conclusivo della competizione, lo sguardo è rivolto anche al sogno di una prossima edizione della Coppa America nel Golfo degli Angeli.

«Una bellissima vittoria, sudata, che ha dimostrato che nessun team spaventa Luna Rossa», commenta il velista cagliaritano Antonello Ciabatti. Adesso il pensiero è rivolto alla finale con Ineos Britannia, prima regata giovedì 26, che determinerà la sfidante di Team New Zealand per l’America’s Cup. «Tutti noi appassionati aspettiamo con ansia, non perderemo una regata». Appassionati che continuano ad aumentare a ogni vittoria. C’è un “effetto Luna Rossa” sul movimento? «È incredibile quanto coinvolga anche i non addetti ai lavori, speriamo di avere un riscontro coi numeri di nuovi appassionati, sui social ogni cosa che riguarda il team ha un’audience incredibile».

Nell’Isola

Una vittoria dal sapore ancora più dolce per Davide Cannata, grinder del team Prada Pirelli e fieramente cagliaritano di nascita. «È stata una semifinale molto complessa, sapevamo che non avendo vinto l’incontro decisivo per la scelta del challenger avremmo incontrato un avversario forte. Ora il nostro obiettivo è vincere la Coppa America, che significherebbe portarla a casa». Perché il capoluogo, per l’intera squadra, è più di un luogo di lavoro. «Sono tutti innamorati, è diventato una seconda casa e sono molto contento che negli ultimi anni Luna Rossa abbia deciso di trascorrerci l’intero periodo di allenamento. Ha le condizioni perfette per quello che facciamo».

Da otto anni

Stefano Pibi, proprietario del Pbread proprio di fronte al Molo Ichnusa, conosce bene tutti i ragazzi del team. «Frequentano il nostro locale da otto anni, so chi sono sin da quando hanno iniziato la loro avventura qui», sottolinea: «Siamo orgogliosi di loro e speriamo che la competizione possa concludersi nel migliore dei modi». Comunque vada, per la città questa finale raggiunta è già un successo. «Luna Rossa è un onore e un vanto, parliamo di un evento seguito da tutto il mondo. Purtroppo non sempre valorizzato adeguatamente: ogni volta che c’è un varo vedo arrivare persone da tutto il mondo, cosa aspettiamo a organizzare un evento anche qui?».

Luogo ideale

Cagliari dai vertici di Luna Rossa è stata più volte indicata come città ideale per ospitare la prossima edizione dell’America’s Cup. Un eventuale trionfo del team potrebbe favorirne prepotentemente la candidatura. «Quello di giovedì è stato un successo di grande prestigio che lascia ben sperare in vista della finale. Cagliari si conferma un campo velico di assoluta eccezione nel panorama mondiale», assicura l’assessore comunale allo Sport Giuseppe Macciotta. Ma la città sarebbe pronta eventualmente a sostenere la candidatura? «Cagliari non può che sentirsi onorata, e conferma di essere pronta e a disposizione per l’evento sia sul piano organizzativo sia sotto il profilo della ricettività», conclude.

RIPRODUZIONE RISERVATA