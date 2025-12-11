Cagliari si tuffa nel Rally   

Adesso è realtà. Da oggi a domenica va in scena il primo Rally Città di Cagliari, novità non solo della stagione motoristica 2025, ma di quella sportiva in generale per il capoluogo sardo, avvezzo a ospitare manifestazioni di innumerevoli discipline e di qualsiasi livello - spesso molto alto - e ora destinato a scoprire il fascino dei rally.

Gli equipaggi delle 69 vetture - 62 moderne e 7 storiche - in gara tra Cagliari, hinterland e comuni dell’interno saranno ambasciatori di una specialità, quella dei rally, che non premia chi è più veloce ma chi dimostra maggiore regolarità, perizia nella guida e nella stesura delle note, ma anche capacità di scegliere quando osare e quando gestire. E se i rally sono tanto amati, danno visibilità e generano un grande indotto nel Nord Sardegna e in Ogliastra, e da ormai tre anni anche nel Sulcis, perché Cagliari dovrebbe fare eccezione?

Il progetto

Ad apprezzare l’idea avuta dall’Automobile Club Cagliari, che organizza la manifestazione, sono stati in tanti. Lo hanno ribadito nella presentazione ufficiale in municipio anche Andrea Dettori (capo di Gabinetto dell’assessorato regionale allo Sport), la vicesindaca di Cagliari Maria Cristina Mancini, gli assessori comunali Giuseppe Macciotta (Sport) e Carlo Serra (Sviluppo Economico) e Bruno Perra, presidente del Coni Sardegna.

Oggi via alle operazioni preliminari (consegna numeri, verifiche tecniche e sportive) e alle ricognizioni del percorso su vetture stradali (9-21). Grande attesa in vista della cerimonia di partenza (14.30 di domani) e di arrivo (domenica 14 ore 15.10), entrambe nel palco di Piazza Paolo VI. E soprattutto per la Super Speciale Aci Cagliari di Viale Europa (1,61 km, ore 18.54). Già piena la tribuna da 900 posti, sarà possibile assistere alla prova accedendo dal parco di Monte Urpinu in qualsiasi momento. Il parco assistenza, inizialmente previsto in piazza Paolo VI, sarà invece ospitato all’interno del quartiere fieristico (accesso libero). Domani (9.30-12.30) lo shakedown lungo la Provinciale 17 di fronte a Cala Regina, poi la speciale più lunga e guidata, “Dolianova-San Nicolò Gerrei” (15 km, alle 15.29) e la “Super prova speciale Aci Cagliari”(1,6 km, 18.54).

Domenica i doppi passaggi sulle “Sinnai-Tasonis” (5,64 km, ore 8.59 e 12.57) e “Gigi Olivari” (11.06 km, ore 10.02 e 14.00), prove impegnative che non lasceranno spazio a errori.

