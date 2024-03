Cagliari, si ricompone la coppia della svolta 

Con il ritorno di Lapadula, ieri ad Asseminello, il Cagliari è di nuovo al gran completo e può così definire gli ultimi dettagli della strategia anti-Verona. E in attacco, si ricompone la coppia della svolta, con Gaetano ormai recuperato al cento per cento e pronto ad affiancare l’italo-peruviano col quale ha avuto da subito un gran feeling. Le varie Nazionali hanno restituito a Ranieri giocatori più carichi e motivati. Il fatto poi che si giochi di lunedì ha permesso di ammortizzare anche i voli intercontinentali e di rimettere tutti sullo stesso passo in tempo utile per lo scontro diretto con i veneti di Baroni. Paradossalmente, anche il fantasista napoletano ha avuto la sua soddisfazione personale pur essendo rimasto nell’Isola. Sa, ormai, di essere nel giro azzurro, lo stesso ct Spalletti ha ammesso pubblicamente che lo avrebbe convocato se non si fosse infortunato. E sfrutterà al massimo queste ultime nove partite di campionato con i rossoblù anche per coltivare le proprie chance in vista degli Europei.

Dal Perù con furore

Con la presenza di Lapadula cambia tutto, non solo tatticamente. L’attaccante di origini sudamericane ha una carica esplosiva pazzesca ogni volta che indossa le scarpette, fa salire l’intensità degli allenamenti con la sua adrenalina che trasmette, di conseguenza, anche ai compagni più scarichi. Ha messo subito il timbro sul nuovo ciclo peruviano targato Fossati segnando contro il Nicaragua. È stato poi risparmiato e utilizzato giusto uno spezzone dal neo commissario tecnico nella seconda amichevole, con la Repubblica Dominicana, giocata a Lima nella notte tra martedì e mercoledì. È tornato in Italia, dunque, con una condizione atletica ottimale e un chiodo fisso, il Verona, al quale ha segnato solo una volta in carriera, con la maglia del Benevento.

La chiave di volta

Scalpita, il capocannoniere rossoblù della promozione, al quale Ranieri, ora, chiede le reti per la salvezza. Il sostegno di un trequartista come Gaetano lo agevola indubbiamente, a Monza gli è mancato come l’aria. Tradito da un fastidio agli adduttori già nella gara con la Salernitana, il giocatore di proprietà del Napoli ha sfruttato la sosta per recuperare e da mercoledì si allena regolarmente col gruppo. Grazie a lui Ranieri ha trovato un equilibrio in una zona nevralgica del campo, tra le due cosiddette linee di attacco e centrocampo. Oltre a cucire il gioco, Gaetano incide segnando e facendo segnare. In fase di non possesso diventa poi un centrocampista aggiunto ed emergono così anche le qualità fisiche e caratteriali, oltre a quelle tecniche. Il suo prestito scade a giugno, ma un po’ tutti, ad Assemini e d’intorni, sono convinti che l’avventura possa continuare anche il prossimo anno, il diretto interessato per primo, magari con una formula diversa. Qualsiasi tipo di trattativa del Cagliari col Napoli non può, però, prescindere dalla salvezza. Subito trentasi-trentasette punti, dunque. Poi si vedrà.

