Cagliari si accende con i colori del Natale 

Giocolieri, bande musicali, elfi. E poi canti gospel, spettacoli, luminarie per diffondere l’atmosfera di festa in ogni angolo della città, ma anche mercatini, presepi, mostre e sfilate nelle vie dello shopping. Il Natale accende Cagliari. Per la festa più attesa dell’anno c’è un ricco programma del Comune. «Il fiore all’occhiello è il Natale pensato per le persone più fragili ma, in generale, abbiamo allestito un cartellone con tanti eventi per adulti e bambini», dice con soddisfazione l’assessora al Turismo Maria Francesca Chiappe. Oggi, su iniziativa della Camera di Commercio, apre Fiera Natale, 42ª edizione.

