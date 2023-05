Cagliari, Shelton si candida 

L’Open Sardegna, che ha rischiato di essere “ghigliottinato”, ringrazia Ben Shelton, ventenne di Atlanta, numero 2 del seeding, che ieri sotto gli stanchi riflettori del Centrale di Monte Urpinu ha schivato la trappola-Marozsan. La sua sarebbe stata la sesta uscita di una testa di serie e il Challenger 175 sul quale Cagliari e la Sardegna stanno scommettendo non ne avrebbe certo tratto giovamento. Anche perché nel frattempo la pattuglia italiana si è ridotta a un solo elemento, Giulio Zeppieri.

Quarti da brivido

Il 21enne romano ha lasciato appena due game a Mattia Bellucci in un incontro che in realtà è stato più equilibrato di quanto non testimoni il 6-2, 6-0 (in 69 minuti) scritto sul tabellone. Alla fine, però, se Zeppieri ha portato a casa 56 degli 88 punti giocati, qualcosa vorrà pur dire. Il premio, ma non molto consolatorio, è quello di essere diventato l’alfiere azzurro nei quarti di finale. Stasera, non prima delle 19.30, lo attende Shelton, che ha debuttato a Cagliari vincendo in due set: 6-4, 7-6(6) il punteggio contro Fabian Maroszan, cento posizioni più in basso nel condominio dell’Atp, eppure capace di far tremare il ventenne americano della Georgia che vive in Florida dai tempi del college. Il marchietto sul proprio completino dice tanto: è quello del Team8, la società di management di Roger Rederer. Se questo ragazzo di 193 cm, che è già arrivato ai quarti di Melbourne, ha la fiducia di King Roger, tanto male non deve essere. Ieri però ha disputato una gara interlocutoria fatta, per esempio, di 4 ace ma ben 8 doppi falli. «Non ho forse giocato la partita migliore, certe palle corte ho faticato a interpretarle», ha detto alla fine con riferimento alle insistenti smorzate del magiaro che avrebbero tolto il senno anche a qualcuno con più self control di Nishioka.

Numero uno fuori

La pattuglia nipponica, forte di tre elementi, era la più numerosa agli ottavi, ma si è ridotta a uno. L’ultimo giapponese, però, non sarà Yoshihito Nishioka, 34 del mondo e numero 1 a Cagliari, perché è stato battuto in rimonta e a sorpresa da Daniel Elahi Galan, il colombiano che parte lento ma arriva sempre al traguardo. Il 6-2 ha forse illuso il 27enne di Tsu che è crollato nella seconda frazione (1-6) e non si è ripreso. Sino a che, rompendo una racchetta dopo l’altra, non si è ritrovato a stringere in una mano un rottame e nell’altra quella del sudamericano, vincitore per 6-4. E siccome il croato Borna Gojo non si è fatto impressionare da Yosuke Watanuki (6-4, 7-5), adesso a rappresentare il Sol Levante resta solo il mezzo americano Taro Daniel, che ha liquidato la terza testa di serie Mackenzie McDonald in meno di un’ora e mezza: 6-2, 6-3.