Cagliari, sgambata a Selargius: sei gol, applausi e tanta passione 

Selargius 0

Cagliari 6

Selargius (4-3-2-1) : Pilotto, Bandinu, Porta, Lepore. Capelli, Salis, Dib, Mainas, Reginato, Ojeda, Argiolas. In panchina Pau, Follese, Cabras, Virdis, Milia, Ricciardi, Dessalvi, Sanfilippo, Casciello, Murtas, Deriu, Argiolas, Pirinu, Berti, Erbì, Putzu, Porcu. Allenatore: Stefano Pani.

Cagliari (4-4-1-1) : Radunovic (45’ Aresti); Di Pardo, Dossena (45’ Catena), Wieteska, Azzi (45’ Augello); Zappa (45’ Achour), Deiola, Sulemana, Jankto (45’ Marcolini); Viola; Kingstone. Allenatore: Claudio Ranieri.

Arbitro : Caggiari di Cagliari (Cordeddu e Massa).

Reti : 26′ Jankto, 30′ Viola, 53′ rig. Viola, 61′ Augello, 70′ Marcolini, 76′ Kingstone.

Selargius . Una sgambata, o poco più. E qualche indicazione per Claudio Ranieri, scivolato di soppiatto in panchina poco prima del fischio di inizio per lasciare la ribalta ai suoi giocatori. Al “Virgilio Porcu” è stata una festa, con gli oltre 1500 spettatori vestiti di rossoblù, magari un po’ delusi – ma si sapeva – per l’esigua rappresentanza di titolarissimi per questa amichevole fuori porta di Selargius, nel primo giorno di Primavera e nella giornata della Sindrome di Down.

Senza Mina, Luvumbo e Gaetano, che stanno recuperando, gli infortunati Pavoletti, Petagna e Mancosu, gli azzurri Prati e Oristanio e gli altri nazionali Shomurodov, Obert, Lapadula, Makoumbou, Hatzidiakos e Nandez, al “Porcu” è sbarcato un Cagliari 2: Radunovic fra i pali (Scuffet era in “boghese”), i difensori Di Pardo, Wieteska, Dossena e Azzi, in mezzo Zappa, Deiola, Sulemana e Jankto, davanti Viola rifinitore per l’unica punta Kingstone. La sfortuna toglie subito dalla gara il centravanti Reginato, che al 4’ deve uscire dopo un contatto con Zappa. Al suo posto Casciello. Il Cagliari spinge soprattutto sulle fasce, quella di destra con Di Pardo e Zappa è la più vivace, dall’altra parte ci sono Azzi e Jankto e le occasioni fioccano in egual misura. Al 23’ paratona di Pilotto su Di Pardo, tre minuti dopo prima rete di testa di Jankto, cross da destra di Deiola. Raddoppia Viola (30’), che recupera una palla vagante e dai sedici metri, spostato a destra, disegna un sinistro perfetto che supera Pilotto. Ci provano Zappa (altissimo) e Kingstone, nella confusione il Selargius confeziona un contropiede, in area il contatto fra Milia e Dossena è generosamente giudicato falloso, ma il rigore calciato da Argiolas si stampa sull’incrocio dei pali.

La ripresa

Ranieri manda in campo Aresti, Augello e i Primavera Catena, Achour e Marcolini, fuori Radunovic, Zappa, Dossena, Azzi e Jankto. Casciello prende il palo al 3’, poi le reti di Viola (rigore per fallo su Kingstone) al 7’, Augello al 15’ (da centro area), il centrocampista Marcolini al 23’ (destro da centro area) e infine il gran gol di Kingtsone, slalom a destra e botta in corsa, 0-6. Leggero infortunio per Wieteska nella seconda parte della ripresa. Al fischio finale autografi, foto e abbracci per tutti i ragazzini del Selargius, quella di ieri è stata anche la loro festa.

