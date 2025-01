Cagliari, settimana della verità tra mercato e Lazio 

C’è chi ha iniziato a prendere le distanze come il Genoa e il Torino, entrambi a +4 sul gruppone. C’è chi sta pian piano mollando la presa come il Monza, fanalino di coda. Eccolo, il primo vero solco nella corsa salvezza, con sei squadre raccolte nello spazio di tre punti. Oltre al Cagliari, dunque, sono in ballo in questo momento il Como, l’Empoli, il Parma e il Verona. Più il Venezia, che sta provando a restare in scia ma fatica a vincere le partite e resta così staccato, per ora. A sedici giornate dalla fine del campionato, stanno emergendo i reali valori, con un divario sempre più marcato dalla prima fascia. Ecco perché gli scontri diventano fondamentali, certo. Anche il prossimo turno ne propone due: Monza-Verona e, soprattutto, Parma-Lecce. Sarà altrettanto importante, però, provare a strappare qualche punticino alle big. Così come hanno fatto i rossoblù di Nicola di recente al Milan, addirittura a San Siro. E così come sperano di fare lunedì alla Lazio, stavolta alla Domus, nel posticipo della 23° turno della Serie A.

Dal campo

Pavoletti e compagni si sono ritrovati ieri pomeriggio ad Asseminello per la ripresa della preparazione dopo i tre giorni e mezzo di riposo concessi da Nicola. E prima di scendere in campo, c’è stato il faccia a faccia tra i giocatori e l’allenatore, che certo non si aspettava l’approccio di Torino e si aspetta ora, invece, una reazione altrettanto forte. Giusto una seduta di ripristino, sia per chi è sceso in campo contro i granata sia per chi non ha giocato, con l’obiettivo poi di alzare il ritmo gradualmente sino a raggiungere il massimo il giorno della partita. Ha continuato a svolgere un lavoro personalizzato Luvumbo, che sente ancora un leggero fastidio alla caviglia sinistra e difficilmente sarà disponibile per il match con la Lazio.

Il mercato

Sarà una settimana decisiva anche sul mercato, che chiuderà alla mezzanotte di lunedì. Da sciogliere ancora il nodo Lapadula, nel mirino dello Spezia e non solo in Serie B. Se l’italo-peruviano dovesse partire, arriverebbe un attaccante. Tanti i profili monitorati in questo momento dal Cagliari e non è escluso nemmeno, nel caso, un ritorno di fiamma last minute per Shomurodov se dovesse saltare il suo trasferimento al Venezia e la Roma trovarsi col cerino in mano.

Il rinnovo

Cagliari attivo anche sul fronte rinnovi. Dopo il rinnovo di Zappa, ecco quello di Obert. Un periodo d’oro per il difensore slovacco che, dopo aver trovato il posto da titolare e il primo gol in Serie A contro il Lecce, allunga il contratto sino al 2029. «Le sensazioni, come per ogni rinnovo, sono sempre straordinarie. E sono estremamente contento di farlo per la seconda volta con il Cagliari», ha commentato Obert attraverso i canali social del club. «Sento molta fiducia da parte della società e questa è la riprova. Questa è la mia quarta stagione in rossoblù e fin dal primo giorno», ha aggiunto lo slovacco, «mi sono trovato molto bene con tutti. Più passa il tempo, più mi sento integrato con questa città, questa maglia e questi fantastici tifosi».

RIPRODUZIONE RISERVATA