Cagliari, settembre tutto d’un fiato 

Sosta provvidenziale, è servita al Cagliari per tirare il fiato, oliare certi meccanismi e, soprattutto, garantire una condizione atletica quanto meno accettabile a chi ha iniziato la preparazione in ritardo. A Gaetano, Palomino e Mina su tutti. Ora si fa sul serio, già la sfida col Napoli domenica mette una pressione pazzesca, cinque giorni dopo arriva alla Domus anche l’ex Empoli di Nicola, rivelazione nelle prime tre giornate. Sarà poi una tirata unica sino a metà novembre, quasi un terzo di campionato. E le prossime due settimane rappresentano il primo vero banco di prova per i rossoblù, attesi da quattro partite (compresa la Coppa Italia) che possono indirizzare la stagione. Anche se l’allenatore ha chiesto almeno dieci gare ufficiali, quindi sino al match col Torino del 20 ottobre, prima di tracciare un bilancio sul percorso iniziato a luglio con un grosso carico di incognite e speranze allo stesso tempo.

Il paradosso

Tutto d’un fiato, insomma, quel che resta di settembre. Dopo il Napoli e l’Empoli, il Cagliari ospiterà (martedì 24, ore 18.30) la Cremonese per i sedicesimi di Coppa Italia (gara secca con eventuali rigori in caso di parità, non sono previsti i tempi supplementari). Il lunedì successivo a Parma la seconda trasferta stagionale. Il paradosso di un calendario che, a caldo, sembrava favorire i rossoblù con quattro delle prime cinque gare in casa e che, sul campo, invece, ne mette la crescita a dura prova. Ora soprattutto, tra una delle candidate allo scudetto e due tra le squadre che più hanno sorpreso in questo avvio di stagione, per la qualità del gioco espresso e per la capacità di monetizzare il risultato.

Esame di maturità

Il Napoli sbarca nell’Isola nelle condizioni ideali, dopo l’entusiasmante vittoria in rimonta sul Parma e, soprattutto, con Lukaku nel cuore dell’attacco. Il bomber belga, già decisivo all’esordio, ha scelto di non andare in nazionale per mettersi al passo dei compagni, sia dal punto di vista atletico che tattico, e farsi trovare così pronto per l’appuntamento della Domus. Già contro la Roma, il Cagliari ha dimostrato di poter reggere l’urto di un avversario nettamente superiore per qualità, struttura ed esperienza, senza per questo snaturarsi. La controprova tra sei giorni, dunque. Nella partita più attesa, tra l’altro, dai tifosi rossoblù.

Fattore Domus

Seguiranno due scontri diretti atipici, visto il rendimento di Empoli e Parma. I toscani – che prima di sfidare il Cagliari dovranno vedersela con la Juventus, sabato prossimo – sono imbattuti e stanno dando prova di grande solidità con Zanetti al timone. Una sfida che potrebbe già avere un peso specifico in classifica, almeno in prospettiva, e dal retrogusto affettivo per Nicola e Luperto, sino a quattro mesi fa, rispettivamente, allenatore e capitano dell’Empoli (da dove arriva anche Marin). Sia col Napoli che con l’Empoli, il Cagliari punta a sfruttare il fattore Domus per conquistare la prima vittoria e sollevare poi l’asticella in trasferta contro un signor Parma sin qui.

I più attesi

Sotto i riflettori, soprattutto l’ultimo arrivato Gaetano che ha svolto un lavoro personalizzato la scorsa settimana e, bizzarro davvero il destino, è pronto a (ri)esordire in rossoblù proprio contro il “suo” Napoli. Tra i più attesi, anche Piccoli (l’unico in gol sinora in campionato) e i vari nazionali che rientreranno ad Asseminello alla spicciolata. Compreso Lapadula, che alla fine ha scelto di restare. È solo settembre, è già il mese della verità.

